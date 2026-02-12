Bosna Hersek'in kalbi Saraybosna'da facia! Raydan çıkan tramvay yolcuları biçti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Ilıca ile Başçarşı arasında seferini sürdüren tramvay, Ulusal Müze Durağı'na yaklaşırken henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Olay anında durakta bekleyen yolculara çarpan tramvay, 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Raydan çıkarak kara yoluna savrulan tramvayın bulunduğu güzergah, polis ekiplerince araç trafiğine kapatıldı.

Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanlığı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiğini, yolun trafiğe kapatılarak araçların alternatif güzergahlara yönlendirildiğini bildirdi.