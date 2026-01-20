Menü Kapat
İspanya'da hızlı tren faciasında bilanço ağrılaşıyor! 'Son derece garip' bir olay

Geçtiğimiz pazar günü İspanya'da Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı tren Huelva yönünde giden bir trenle çarpıştı. Yaşanan faciada bilanço artmaya devam ediyor.

İspanya'da hızlı tren faciasında bilanço ağrılaşıyor! 'Son derece garip' bir olay
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
20.01.2026
14:17
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
14:17

İspanya'da Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı tren, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde raydan çıktı. Trenin raydan çıktığı esnada Huelva istikametine giden ve kaza nedeniyle ani manevra yapmak zorunda kalan bir diğer trenle çarpışmıştı.

Geçtiğimiz pazar günü yerel saatle 19.45 sıralarında yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Trenin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken kayıp cesetleri tespit etmek için ağır makineler kullanıldığı belirtildi.

İspanya'da hızlı tren faciasında bilanço ağrılaşıyor! 'Son derece garip' bir olay

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Uzmanlar, Madrid'in yaklaşık 360 km güneyinde yer alan Cordoba eyaletinin Adamuz kasabası yakınlarında meydana gelen İspanya'nın geniş hızlı tren ağında yaşanan ilk ölümcül kazada iki trenin çarpışma nedeninin hatalı bir ray bağlantısı olabileceğini ifade ediyor.

İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, enkazda en az üç cesedin hala sıkışmış durumda olduğunu söyleyerek, polisin 43 kayıp ihbarı aldığını ve bu sayının geçici ölü sayısıyla büyük ölçüde örtüştüğünü dile getirdi.

Marlaska, ancak kurtarma ekiplerinin raydan çıkan vagonları kaldırmadan kesin sayının teyit edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

İspanya'da hızlı tren faciasında bilanço ağrılaşıyor! 'Son derece garip' bir olay

"GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Sanchez, tren kazasında hayatını kaybeden 41 kişi için 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Olaya yönelik soruşturmanın sürdüğünü aktaran Sanchez, kazanın nedeninin ortaya çıkarılacağını sözünü vererek "Bugün ülkemiz için yas günü. Gerçeği ortaya çıkaracağız, cevabı bulacağız ve bu trajedinin kaynağı ve nedeni hakkında cevap belli olduğunda mutlak şeffaflık ve mutlak netlikle bunu kamuoyuna açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

İspanya'da hızlı tren faciasında bilanço ağrılaşıyor! 'Son derece garip' bir olay

"SON DERECE GARİP" BİR OLAY

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ise soruşturmanın en az bir ay sürebileceğini belirterek, olayı "son derece garip" olarak nitelendirdi. Ölü sayısının "henüz kesinleşmediğini" kaydeden Puente, ölenlerin kimliklerini tespit etmek çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Demiryolu yetkilileri, iki trende 400 yolcu ve personel bulunduğunu açıklamıştı.

#Dünya
