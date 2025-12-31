Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD'deki tren kazasında kimyasal alarmı! Kasabada acil durum ilan edildi

ABD'nin Kentucky eyaletinde tren kazası meydana geldi. Yaşanan kazada kimyasal taşıyan trenin devrilmesi sonucu, yakınlardaki kasaba için yetkililerden uyarı geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'deki tren kazasında kimyasal alarmı! Kasabada acil durum ilan edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 09:33

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Todd County bölgesindeki Trenton kasabasındaki seyri sırasında 31 vagonlu bir yük treni raydan çıkarak devrildi. Yaşanan olay bölgede büyük bir paniğe neden oldu. Devrilen trenin ölümcül kimyasal madde taşıdığı ifade edilirken, yetkililer tarafından bölgede yaşayanlara uyarılarda bulunuldu.

Kaza sonucu trendeki kimyasalların raylara döküldüğü kaydedilirken, trendeki kükürt kimyasalının dışarı sızdığı ve bunun da yanıklara neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Hidrojen sülfür püskürme riskine karşı Kentucky Valisi Andy Beshear, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

"YÖNERGELERİ İZLEYİN VE GÜVENDE KALIN"

Beshear, "Kentucky, Todd County'de bir tren raydan çıktı ve yerel acil durum yönetimi Trenton şehri için evde kalma uyarısı verdi. Lütfen yerel yönergeleri izleyin ve güvende kalın" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer tarafından çekilen olay yerinde görüntülerinde hasar gören yük vagonlarının rayları kapattığı ve en az bir vagondan beyaz renkli bir kimyasal maddenin sızdığı görüldü.

Yetkililer olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklarken çevredeki evlerde de bir hasarın meydana gelmediğini açıklayarak sokağa çıkma yasağını kaldırdı.

Daha önce riskli kimyasal madde taşıdığı gerekçesiyle eleştiri yöneltilen demiryolu şirketi, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aydın'da tır tren yoluna uçtu: Şoför hayatını kaybetti
Meksika'da tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.