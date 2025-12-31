ABD'deki tren kazasında kimyasal alarmı! Kasabada acil durum ilan edildi

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Todd County bölgesindeki Trenton kasabasındaki seyri sırasında 31 vagonlu bir yük treni raydan çıkarak devrildi. Yaşanan olay bölgede büyük bir paniğe neden oldu. Devrilen trenin ölümcül kimyasal madde taşıdığı ifade edilirken, yetkililer tarafından bölgede yaşayanlara uyarılarda bulunuldu.

Kaza sonucu trendeki kimyasalların raylara döküldüğü kaydedilirken, trendeki kükürt kimyasalının dışarı sızdığı ve bunun da yanıklara neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Hidrojen sülfür püskürme riskine karşı Kentucky Valisi Andy Beshear, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

"YÖNERGELERİ İZLEYİN VE GÜVENDE KALIN"

Beshear, "Kentucky, Todd County'de bir tren raydan çıktı ve yerel acil durum yönetimi Trenton şehri için evde kalma uyarısı verdi. Lütfen yerel yönergeleri izleyin ve güvende kalın" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer tarafından çekilen olay yerinde görüntülerinde hasar gören yük vagonlarının rayları kapattığı ve en az bir vagondan beyaz renkli bir kimyasal maddenin sızdığı görüldü.

Yetkililer olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklarken çevredeki evlerde de bir hasarın meydana gelmediğini açıklayarak sokağa çıkma yasağını kaldırdı.

Daha önce riskli kimyasal madde taşıdığı gerekçesiyle eleştiri yöneltilen demiryolu şirketi, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.