Dünya
Meksika'da tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yüzlerce yolcu taşıyan bir tren raydan çıktı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi can verdi, 98 kişi de yaralandı.

Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde 241 yolcu ve 9 mürettebatı taşıyan bir yolcu treni, Nizanda kasabası yakınlarındaki bir virajda raydan çıktı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Meksika'da Deniz Kuvvetleri Bakanlığının (Semar) yaptığı açıklamaya göre, kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Meksika'da tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER

Arama ve kurtarma çalışmaları için 360 deniz personeli, 20 araç, 4 kara ambulansı, 3 hava ambulansı ve bir insansız hava aracı görevlendirildi.

Semar'ın açıklamasında, ayrıca, "Kurumumuz, Meksika halkının güvenliği ve refahı için hizmet etme taahhüdünü yinelemekte, olayın aydınlatılması amacıyla yetkili makamlarla koordineli şekilde çalışmayı sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

MEKSİKA DEVLET BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazadan dolayı üzüntülerini ifade ederek Deniz Kuvvetleri Bakanı ile İçişleri Bakanlığına bağlı İnsan Hakları Müsteşarı'na olay yerine giderek ailelerle yakından ilgilenmeleri talimatını verdi.

Oaxaca Valisi ve ekibine destekleri için teşekkür eden Sheinbaum, gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini kaydetti.

