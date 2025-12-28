ABD'de 2 helikopter çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Hammonton kentinde iki helikopter havada çarpıştı. Federal Havacılık İdaresi, Hammonton Havaalanı üzerinde Enstrom F-28A ile Enstrom 280C tipi iki helikopterin karıştığı kazayla ilgili her iki helikopterde de sadece pilotların bulunduğunu açıkladı.

Federal yetkililer, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın kaynağı henüz tespit edilemedi. Helikopterlerden birinin düşüş anı ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

HELİKOPTERDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Hammonton Polis Şefi Kevin Friel, arama-kurtarma ekiplerinin olaya müdahale ettiğini aktararak itfaiye ekiplerinin helikopterlerden birinde çıkan yangını söndürdüğünü söyledi.