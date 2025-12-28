Menü Kapat
SON DAKİKA!
 Selahattin Demirel

Rusya Ukrayna Savaşı bitecek mi? Trump ile Zelenskiy'den ABD'de kritik görüşme! Zirvede Putin detayı

ABD Başkanı Trump, Rusya'yla savaş halinde olan Ukrayna lideri Zelenski ile Florida'da bir araya geldi. Trump, zirve öncesinde "Görüşmelerin son aşamasındayız. Güçlü bir güvenlik anlaşması olacağına inanıyorum." dedi.

Rusya Ukrayna Savaşı bitecek mi? Trump ile Zelenskiy'den ABD'de kritik görüşme! Zirvede Putin detayı
2022 yılından beri devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın ne zaman sağlanacağı merak edilirken bugün ABD'de kritik bir görüşme gerçekleşti.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Donald Trump, bu konuşmanın olumlu ve verimli bir havada geçtiğini açıklamıştı.

Trump, Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde Ukrayna lideri ile bir araya geldi.

TRUMP'TAN GÖRÜŞME ÖNCESİNDE AÇIKLAMALAR

Trump, Zelenskiy ile görüşme öncesinde Putin hakkında "Barış konusunda ciddi olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu. Trump ayrıca Zelenskiy'nin de barışta ciddi olduğunu belirtti.

"Görüşmelerin son aşamasındayız." diyen Trump "Güçlü bir güvenlik anlaşması olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ YA SONA ERECEK YA DA UZUN SÜRE DEVAM EDECEK"

Görüşmeye girmeden önce kapıda basın mensuplarına kısa açıklama yapan iki lider, sürecin olumlu sonuçlanması konusunda umutlu konuştu.

Zelenskiy ile yapacakları görüşmenin çok iyi geçeceğine inandığını söyleyen Trump, Zelenskiy için "çok cesur ve bu süreç için çok çalıştı" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı, "Görüşmelerin son aşamasına geldiğimizi düşünüyorum. Bu savaş ya sona erecek ya da uzun süre devam edecek." şeklinde konuştu.

TRUMP GÖRÜŞME SONRASI PUTİN'İ ARAYACAK

Zelenskiy ile görüşmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayacağını ve müzakerelere o şekilde devam edeceklerini kaydeden Trump, savaşın bir an önce sona ermesi için bu toplandıklarını kaydetti.

Ukrayna için ne tür güvenlik garantileri olacağı yönündeki soruya yanıt veren Trump, "Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri olacak ve Avrupa ülkeleri bu sürecin içinde olacak." dedi.

ZELENSKİY: 20 MADDELİK BARIŞ PLANINI KONUŞACAĞIZ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise görüşme dolayısıyla Trump'a teşekkür ederken, 20 maddelik barış planı üzerinde çok çalıştıklarını vurguladı.

Zelenskiy, "Bugün 20 maddelik plan hakkında konuşacağız. Bu planın yüzde 90'ı iki tarafın ekibi tarafından hazırlandı. Bence harika bir iş çıkardılar. Bu maddeleri tartışacağız." diye konuştu.

Söz konusu planın Ukrayna için büyük bir ekonomik fayda sağlayacağına işaret eden Ukrayna Devlet Başkanı, "Ekiplerimiz refah ve güvenlik belgesi üzerinde çalıştılar. Adım adım nasıl ilerleyeceğimiz hakkında konuştular. Bu stratejiyi bugün tartışacağız. Umarım tüm bu belgeler mümkün olan en kısa sürede barışın sağlanmasına katkıda bulunur." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, görüşmenin yapılacağı salona girmeden önce basın mensuplarına, görüşme esnasında Avrupa Konseyi ile de görüşeceklerini ve müzakerelerin ardından yeniden basının karşısına çıkabileceklerini söyledi.

Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi! Konuşulanlar hakkında açıklama var
#Dünya
