Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi! Konuşulanlar hakkında açıklama var

Dünyada "süper güç" olarak bilinen iki devlet arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putina arasında telefon konuşması yapıldı.

Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD'de yüz yüze görüşecek olan Trump, bu kritik görüşme öncesinde Putin ile telefonda iletişime geçtiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Görüşme hakkında bilgi veren Trump "Son derece verimli bir görüşme yaptık." dedi.

ZELENSKİY İLE NEREDE GÖRÜŞÜLECEĞİNİ AÇIKLADI

İlerleyen saatlerde de Zelenskiy ile Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde görüşeceğini kaydetti.

Trump, dün, Zelenskiy ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "(Zelenskiy'nin) Elinde ben onaylayana kadar hiçbir şey yok. Elinde ne olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.