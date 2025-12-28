Menü Kapat
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi! Konuşulanlar hakkında açıklama var

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yüz yüze yapacağı görüşme öncesinde Putin'le konuşan Trump, olumlu bir değerlendirmede bulundu.

Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi! Konuşulanlar hakkında açıklama var
Dünyada "süper güç" olarak bilinen iki devlet arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putina arasında telefon konuşması yapıldı.

Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD'de yüz yüze görüşecek olan Trump, bu kritik görüşme öncesinde Putin ile telefonda iletişime geçtiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Görüşme hakkında bilgi veren Trump "Son derece verimli bir görüşme yaptık." dedi.

ZELENSKİY İLE NEREDE GÖRÜŞÜLECEĞİNİ AÇIKLADI

İlerleyen saatlerde de Zelenskiy ile Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde görüşeceğini kaydetti.

Trump, dün, Zelenskiy ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "(Zelenskiy'nin) Elinde ben onaylayana kadar hiçbir şey yok. Elinde ne olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

#Dünya
