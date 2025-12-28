Suriye'nin Tartus ve Lazkiye illeri karıştı! Şiddetli protestolarda ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Lazkiye ve Tartus bölgelerinde şiddet olaylarının yaşandığı protestolar düzenlendi. Emniyet güçleri ile çeşitli gruplar arasında çatışmalar yaşanırken Tartus Valiliği, kimliği belirsiz kişiler tarafından Baniyas ilçesine bağlı El-Anaza bölge emniyet birimine el bombalı saldırı düzenlendiğini ve 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Lazkiye Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, Lazkiye kentinde yaşanan gerginlikler sonucunda, 1'i güvenlik görevlisi 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 55'ten fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Lazkiye İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Abdülaziz el-Ahmed ise şiddetli protestoların yurt dışında yaşayan Suriyeli Alevi din adamı Gazal Gazal'ın çağrısıyla düzenlendiğini bildirdi. El-Ahmed, gösterilerde Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejimi destekçilerinin güvenlik güçlerini hedef aldığını belirterek, "Emniyet güçlerimiz, devrik rejim kalıntılarına bağlı terör gruplarının saldırılarına maruz kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırılar neticesinde çok sayıda güvenlik görevlisinin yaralandığını dile getiren El-Ahmed, emniyete ve özel görev birimlerine ait araçların tahrip edildiğini açıkladı.

MASKELİ VE SİLAHLI GRUPLAR TESPİT EDİLDİ

Lazkiye'deki El-Ezheri ve Ceble'deki ulusal hastane kavşaklarında maskeli ve silahlı grupların tespit edildiğini vurgulayan El-Ahmed, "Terör grupları, M1 otoyolu üzerinde bombalı saldırılar ve saha infazları gerçekleştirmekten sorumludur" şeklinde konuştu. El-Ahmed, bölgedeki bazı kesimlerin hükümet karşıtı protestoya çağrıldığı olaylar sırasında Lazkiye'de gruplar arasında çıkan çatışmalara güvenlik güçlerinin müdahale ederek olayları yatıştırdığı bildirildi.