 Selahattin Demirel

Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor

Esad sonrası her alanda yeniden yapılanma sürecine giren Suriye'de ekonomiyle ilgili de önemli bir gelişme yaşanıyor. Buna göre yeni Suriye para birimi kısa süre içinde piyasaya sürülecek.

Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor
ekonomisinde yaşanacak önemli gelişmeyi ülkenin Başkanı duyurdu. Başkan Abdülkadir el-Hasriya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni para biriminin piyasaya sürülmesine ilişkin tarihli 293 sayılı kararnamenin yayımlandığını açıklarken detayların 28 Aralık'ta düzenlenecek toplantıyla paylaşılacağını belirtti.

"KURTULUŞTAN SONRAKİ MALİ EGEMENLİĞİMİZİN SEMBOLÜ"

Hasriya, yeni para biriminin yeni bir ekonomik ve parasal dönemin başlangıcını yansıtan önemli bir ulusal dönüm noktası olduğunu kaydetti. Hasriya, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Suriye para birimi, kurtuluştan sonraki mali egemenliğimizin bir sembolünü temsil ediyor ve Suriye Merkez Bankasının yönetimi altında, herkesin iş birliğiyle inşa edilen yeni bir aşamanın başlangıcına işaret ediyor.

Bu, kurtuluştan bu yana elde edilenlere eklenen ulusal bir başarı, istikrar ve ekonomik iyileşmeye doğru atılmış sağlam bir adım olacaktır."

