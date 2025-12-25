Menü Kapat
13°
 | Selahattin Demirel

İsveç'te eve saldırı! 1 kadın hayatını kaybetti

İsveç’in Boden kentinde bir kişi, konutta bulunanlara saldırdı. İhbar üzerine gelen polis memurları, şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirirken 55 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaştı.

İsveç'te eve saldırı! 1 kadın hayatını kaybetti
’in Boden kentinde yerel saatle 12.00 sıralarında, bir kişinin bir konutta bulunanlara saldırdığı yönünde ihbar yapıldı. Olay yerine gelen memurları, şüpheliyi gözaltına almaya çalıştı.

İsveç polisinden yapılan açıklamada, müdahale sırasında "beklenmedik olayların" yaşandığı ve güvenlik güçlerinin evin ön kapısındaki şüpheliye ateş açmak zorunda kaldığı belirtildi.

SALDIRGAN 20'Lİ YAŞLARDA

Polisin açıklamasında, 20’li yaşlarındaki şüphelinin müdahale sırasında öldürüldüğü aktarılırken zanlının kaydının bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer ayrıca, olay yerinde etkisiz hale getirilen şüphelinin 55 yaşındaki bir kadını henüz açıklanmayan bir silah ile öldürdüğünü bildirdi. Polis, kadının cansız bedenine evin dışında ulaşıldığını açıkladı. Olay sırasında evin içinde bulunan 1’i yaralı 2 kişi ise hastaneye sevk edildi.

"SALDIRGAN İLE MAĞDURLAR ARASINDA AKRABALIK İLİŞKİSİ YOK"

Yetkililer, ilk incelemelere göre ile mağdurlar arasında herhangi bir akrabalık ilişkisi bulunmadığını bildirdi. Polis, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak, ve cinayete teşebbüs şüphesiyle kapsamlı bir soruşturma başlattı.

