TGRT Haber
Dünya
 Selahattin Demirel

Nijer'den misilleme: ABD vatandaşlarına vize yasaklandı

ABD Başkanı Trump'ın Nijer vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamasına Nijer'den misilleme geldi. Ülke, ABD vatandaşlarına vize verilmesini yasakladı.

Nijer'den misilleme: ABD vatandaşlarına vize yasaklandı
Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta, arasında Batı Afrika ülkesi Nijer’in de bulunduğu çeşitli ülkelerin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklamıştı. Nijer hükümeti, bu uygulamaya misilleme olarak ABD vatandaşlarına vize verilmesini tamamen yasaklama kararı aldı.

Nijer basınında yer alan haberlerde, "Nijer, ABD vatandaşlarına vize verilme sürecini tamamen durdurmuştur. ABD vatandaşlarının ülke topraklarına girişinin kalıcı olarak engellemesi kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Nijer'den misilleme: ABD vatandaşlarına vize yasaklandı

Diplomatik kaynaklar, Nijer hükümetinin kararını mütekabiliyet ilkesine dayandırarak, Niamey yönetiminin ülkenin ulusal egemenliğini savunduğunu belirtiyor. Kaynaklar, kararın hükümetin değişen diplomatik politikasının bir yansıması olduğu öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık’ta ABD'nin bu yıl 12 ülkenin vatandaşlarına uygulamaya başladığı seyahat yasaklarını genişleterek listeye yeni ülkeler ekleyen yeni bir kararnameye imza atmıştı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamada, vatandaşlarına seyahat yasağı uygulanmaya başlanacak ülkelerin Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan ve Suriye olacağı duyurulmuştu.

ABD'nin ülke olarak resmen tanımadığı Filistin tarafından çıkarılan seyahat belgelerini kullananlara da yasak uygulanacağı kaydedilmiş, ayrıca daha önce seyahat kısıtlamalarına tabii olan Laos ve Sierra Leone vatandaşlarının da bundan böyle tam kapsamlı seyahat yasağına alınacağı belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump kararnameye imzayı attı! Seyahat yasağı listesi genişledi
