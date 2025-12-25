İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı geldi! Beyaz örtü megakenti örtecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, megakent için kritik hava durumu verilerini paylaştı. Yarından itibaren hissedilir derecede azalacak olan hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyredecek. Yurdun genelinde beklenen yağışlı hava dalgasıyla birlikte, İstanbul’un belirli noktalarında kış koşulları etkisini gösterecek.

VALİLİKTEN RESMİ KAR VE BUZLANMA UYARISI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Aralık Cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın şehri etkisi altına alacağı belirtildi. Özellikle ulaşımı ve günlük yaşamı etkileyebilecek hava olaylarına karşı şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

https://x.com/TC_istanbul/status/2004239719471751575

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MGM verilerine göre sadece İstanbul değil, Türkiye'nin büyük bir bölümü parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisinde kalacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yağışların genellikle sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor. Ancak Marmara'nın geneliyle birlikte Isparta ve Ardahan çevrelerinde de yağışlı sistemin etkisini artıracağı tahmin ediliyor.