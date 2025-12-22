Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İstanbul'da ne zaman kar yağacak 2025? MGM hava durumu tahminini paylaştı

Kar ne zaman yağacak merak edilirken İstanbul ve Ankara için tarih verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük olarak verileri paylaşırken kar yağışı beklenen iller de sıralandı. Uzman isimler İstanbul'da yeni yılda kar yağışı görülebileceğine işaret ederken Ankara için de kar yağışı duyurusu yapıldı. Son günlerde ülkemizin birçok yerinde hava sıcaklıkları düştü ve kar yağışı etkili olmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da ne zaman kar yağacak 2025? MGM hava durumu tahminini paylaştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 17:01

'da uzun süredir yağışı yoğun şekilde yaşanmazken gözler yılında İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusuna çevrildi. İstanbulluları heyecanlandıran haber uzmanlar tarafından verildi. 2025 yılında kar göremeyen İstanbul bu sene kar yağışına doyabilir. uzmanları ülkemizde kar yağışlarının ocak ayı itibarıyla başlayacağını duyurdu.

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK 2025?

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da yağışların 28 Aralık itibarıyla yaşanmasını öngörürken Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni yıl gecesinde etkili olabileceğini ifade etti. Uzmanlara göre İstanbul'da ocak ayında kar yağışı yaşanabilir. Hafta sonu Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkili olması beklenirken ocak ayı itibarıyla İstanbul'da da olması beklenmekte.

İstanbul'da ne zaman kar yağacak 2025? MGM hava durumu tahminini paylaştı

İSTANBUL'DA YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Son günlerde aniden düşüş yaşanmasının üzerine gözler kar yağışına çevrildi. Milyonlarca kişi İstanbul'da kar yağacağı tarihi araştırırken uzmanlar yeni yıla kar yağışı ile girebilme durumunda bahsetmeye başladı. Beklentilere göre İstanbul'da ocak ayında kar yağışı etkili olacak.

İstanbul'da ne zaman kar yağacak 2025? MGM hava durumu tahminini paylaştı

KAR YAĞACAK MI SON DAKİKA?

Ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yarın okullar tatil mi 23 Aralık? Birçok ilde kar yağışı: Gözler son dakika valilik açıklamalarında
ETİKETLER
#istanbul
#yağış
#meteoroloji
#2025
#kar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.