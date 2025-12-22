İstanbul'da ne zaman kar yağacak 2025? MGM hava durumu tahminini paylaştı

İstanbul'da uzun süredir kar yağışı yoğun şekilde yaşanmazken gözler 2025 yılında İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusuna çevrildi. İstanbulluları heyecanlandıran haber uzmanlar tarafından verildi. 2025 yılında kar göremeyen İstanbul bu sene kar yağışına doyabilir. Meteoroloji uzmanları ülkemizde kar yağışlarının ocak ayı itibarıyla başlayacağını duyurdu.

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK 2025?

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da yağışların 28 Aralık itibarıyla yaşanmasını öngörürken Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni yıl gecesinde etkili olabileceğini ifade etti. Uzmanlara göre İstanbul'da ocak ayında kar yağışı yaşanabilir. Hafta sonu Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkili olması beklenirken ocak ayı itibarıyla İstanbul'da da yağış olması beklenmekte.

İSTANBUL'DA YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Son günlerde aniden düşüş yaşanmasının üzerine gözler kar yağışına çevrildi. Milyonlarca kişi İstanbul'da kar yağacağı tarihi araştırırken uzmanlar yeni yıla kar yağışı ile girebilme durumunda bahsetmeye başladı. Beklentilere göre İstanbul'da ocak ayında kar yağışı etkili olacak.

KAR YAĞACAK MI SON DAKİKA?

Ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.