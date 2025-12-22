MHP'li isim duyurdu: Hurda araç teşviki Meclis gündeminde

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, hurda araç teşvikine ilişkin TBMM’ye sundukları kanun teklifine yönelik yaptığı paylaşımda, "Geliyor gelmekte olan inşallah" dedi.
MHP’li Özdemir, "Hurda Araç Teşvik"ine ilişkin TBMM Başkanlığı’na sundukları kanun teklifine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Geliyor gelmekte olan inşallah" ifadesini kullandı.
Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.
https://x.com/ismailozdemirrr/status/2002818394966675516?s=20