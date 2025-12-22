MKE sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MKE sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı

MKE sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından erişime açıldı. MKE Saat Ücretli (Mavi Yaka) Çalışan Aday Yazılı Sınavı'nın başvuruları 11-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilmişti.

Adayların sınav girşi belgeleri ise 15 Aralık 2025 tarihinde erişime açılmıştı. MKE Saat Ücretli (Mavi Yaka) Çalışan Aday Yazılı Sınavı 21 Aralık 2025 tarihinde Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar MKE sınav sonuçları ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

MKE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

MKE sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. MKE sınav sonuçlarının 2026 Ocak ayında duyurulması bekleniyor.

Sonuçlar "ais.gazi.edu.tr" adresinden açıklanacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle veya e-Devlet sistemiyle sisteme giriş yapabilecekler. Sisteme giriş yapan adaylar "Aday İşlemleri" bölümünden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler. MKE sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

MKE SINAV SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

Adaylar "ais.gazi.edu.tr" adresi üzerinden sisteme giriş yaparak MKE sınav soru kitpaçığı ve cevap anahtarına erişim sağlayabilecek. Sınava katılan adayların sorulara ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazları ise 22-26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar 26 Aralık 2025 saat 23.59'a kadar itiraz işlemlerini sistem üzerinden yapabilecekler.