Suriye'ye kritik ziyaret! Bakan Fidan: SDG, İsrail ile birlikte

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in bölgede yayılmacı politikalar izleme yerine bölge ülkeleriyle karşılıklı rızaya dayanan bir anlayış içinde olması bölgenin istikarına katkı yapacak bir husustur" dedi.

SGD AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "SDG'nin Suriye yönetimine entegre olması, bunu diyalog yoluyla, uzlaşma yoluyla herkesin lehine olacak şekilde yapması ve Suriye'nin önünde engel olmaktan çıkması önemlidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "SDG, belli faaliyetleri İsrail ile koordinasyon halinde yürütüyor" dedi.

GAZZE ATEŞKES

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına ilişkin, "Bizim beklentimiz, yeni yılın ilk haftalarından itibaren Sayın Trump'ın deklarasyonuyla ikinci aşamanın hemen başlaması" dedi.