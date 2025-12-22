Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 22.12.2025

Kademeli emeklilik çıkacak mı, gelecek mi son dakika 2025? Kademeli emeklilikte son durum gelişmeleri

Kademeli emeklilik sistemi Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ederken EYT düzenlemesinin ardından sigorta başlangıç tarihine göre çalışanları sevindiren haber gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Milyonlarca kişi emeklilik modelinin kapsamı içerisinde olup olmadığını araştırmaya başladı. Yaş ve prim şartlarında kademeli bir yapı sunan kademeli emeklilik gelecek mi merak edilirken ne zaman olacağı da milyonların gündeminde. Kademeli emeklilik ve emeklilik yaşı hesaplamaları da devam ediyor.

Kademeli emeklilik çıkacak mı, gelecek mi son dakika 2025? Kademeli emeklilikte son durum gelişmeleri
Haber Merkezi
22.12.2025
22.12.2025
Türkiye'nin gündeminde düzenlemesi yer alıyor. Milyonlarca çalışanın gündeminde olan kademeli emeklilik çıkacak mı son dakika araması yükseliyor. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için yeni bir emeklilik formülü olarak ortaya atılırken sisteme göre prim günü sayısı ve yaş şartları da araştırılıyor. Kademeli emeklilikte 2000-2008 arasına kademeli emeklilik gelecek mi merakla bekleniyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI 2025?

düzenlemesinden yararlanamayan ve 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar için uygulanması beklenen hakkı için bekleyiş devam ediyor. Çalışanların mağduriyetini azaltmak için kademeli emeklilik gündeme yerleşti. Şu an için Meclis'te 11. Yargı Paketi ve Bütçe Kanunu görüşülürken Türkiye'yi ilgilendiren konuların önümüzdeki günlerde detaylandırılması bekleniyor. Şu an için kademeli emeklilik için net bir tarih duyurulmazken kesinliği de bulunmuyor.

Kademeli emeklilik çıkacak mı, gelecek mi son dakika 2025? Kademeli emeklilikte son durum gelişmeleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir süre önce "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

KADEMELİ EMEKLİLİK OLACAK MI SON DAKİKA?

Kademeli emeklilik sistemine göre 9 Eylül 1999 ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için prim günü ve yaş şartları esnetilecek. Erken emekliliğin olması durumunda çalışanlar için belirlenen prim günü ve emeklilik yaşı ve sigorta başlama tarihine göre kademli şekilde yürütülmekte. 2000-2008 arası sigortalı olan çalışanı etkileyecek.

Kademeli emeklilik çıkacak mı, gelecek mi son dakika 2025? Kademeli emeklilikte son durum gelişmeleri

CHP’li Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından mart ayında hazırlanan teklifin Meclis’e sunulmasıyla beraber süreç yakından takip ediliyor. Şu an için net bir karar duyurulmazken görüşmelerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Bütçe maratonu, TBMM Genel Kurulunda, 154 saatlik çalışmanın ardından, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin kabul edilmesiyle sona erdi. Türkiye'nin gündemine dair konular günden güne konuşuluyor.

Kademeli emeklilik çıkacak mı, gelecek mi son dakika 2025? Kademeli emeklilikte son durum gelişmeleri

KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

1999 sonrası sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik gündemde yer alıyor. 2000 sonrası çalışanlar da yaş ve prim şartlarını kademeli olarak yerine getirmelidir.

Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırı aşamalı olarak uygulanırken kademeli emeklilik henüz çıkmadı. Türkiye'nin bir süredir gündeminde olan konu ile ilişkin yasal düzenleme bulunmuyor. TBMM'de süren görüşmelerin ardından gündeme yeniden taşınması da olası görülüyor.

