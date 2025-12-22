Oğuzhan Çakır Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi, daha önce yönettiği maçlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu 1. maçları bu hafta oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Fenerbahçe ile Beşiktaş 23 Aralık 2025 Salı günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakemi kim olacağı duyuruldu. Yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Taraftarlar tarafından Oğzuhan Çakır Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi, daha önce yönettiği maçlar araştırılmaya başlandı.

OĞUZHAN ÇAKIR FENERBAHÇE KARNESİ

Oğuzhan Çakır Fenerbahçe'nin kariyeri boyunca toplam 5 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların 3'ünde sarı-lacivertliler galibiyet ile ayrılırken 2'sinde ise beraberlik aldı. Fenerbahçe bu maçlarda 11 sarı kart gördü ve 2 penaltı kullandı.

OĞUZHAN ÇAKIR BEŞİKTAŞ KARNESİ

Oğuzhan Çakır Beşiktaş'ın ise 3 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda siyah-beyazlılar galibiyet alamadı. Oğuzhan Çakır'ın yönettiği 3 maçta Beşiktaş, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Beşiktaş 5 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Oğuzhan Çakır'ın Süper Lig kapsamında Fenerbahçe'nin yönettiği maçları şöyle:

03.11.2024 | Trabzonspor 2:3 Fenerbahçe

05.01.2025 | Fenerbahçe 2:1 Hatayspor

20.04.2025 | Fenerbahçe 3:3 Kayserispor

21.05.2025 | Fenerbahçe 2:1 Konyaspor

21.09.2025 | Kasımpaşa 1:1 Fenerbahçe

OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Oğuzhan Çakır'ın düdük çaldığı Beşiktaş maçları şöyle:

16.12.2024 | Adana Demirspor 2:1 Beşiktaş

26.01.2025 | Antalyaspor 1:1 Beşiktaş

18.10.2025 | Beşiktaş 1:2 Gençlerbirliği

OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Oğuzhan Çakır, 1999 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi.

Spor kariyerine yüzme antrenörlüğü yaparak başlayan Oğuzhan Çakır, 2017 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'na katılarak hakemlik yapmaya başladı.

Genç hakem Süper Lig'de ilk kez Pendikspor-Antalyaspor karşılaşmasını yönetti. Süper Lig'in 2024-2025 ve 2025-2026 sezonunda aktif olarak görev aldı.