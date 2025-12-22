Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Oğuzhan Çakır Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi, daha önce yönettiği maçlar

Oğuzhan Çakır Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi, daha önce yönettiği maçların istatistikleri gündem oldu. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 1. hafta maçları kapsamında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Taraftarlar tarafından Oğuzhan Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Oğuzhan Çakır Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi, daha önce yönettiği maçlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 15:42

'nda C Grubu 1. maçları bu hafta oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında ile 23 Aralık 2025 Salı günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakemi kim olacağı duyuruldu. Yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem yönetecek. Taraftarlar tarafından Oğzuhan Çakır Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi, daha önce yönettiği maçlar araştırılmaya başlandı.

Oğuzhan Çakır Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi, daha önce yönettiği maçlar

OĞUZHAN ÇAKIR FENERBAHÇE KARNESİ

Oğuzhan Çakır Fenerbahçe'nin kariyeri boyunca toplam 5 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların 3'ünde sarı-lacivertliler galibiyet ile ayrılırken 2'sinde ise beraberlik aldı. Fenerbahçe bu maçlarda 11 sarı kart gördü ve 2 penaltı kullandı.

Oğuzhan Çakır Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi, daha önce yönettiği maçlar

OĞUZHAN ÇAKIR BEŞİKTAŞ KARNESİ

Oğuzhan Çakır Beşiktaş'ın ise 3 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda siyah-beyazlılar galibiyet alamadı. Oğuzhan Çakır'ın yönettiği 3 maçta Beşiktaş, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Beşiktaş 5 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

Oğuzhan Çakır Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi, daha önce yönettiği maçlar

OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Oğuzhan Çakır'ın kapsamında Fenerbahçe'nin yönettiği maçları şöyle:

03.11.2024 | Trabzonspor 2:3 Fenerbahçe

05.01.2025 | Fenerbahçe 2:1 Hatayspor

20.04.2025 | Fenerbahçe 3:3 Kayserispor

21.05.2025 | Fenerbahçe 2:1 Konyaspor

21.09.2025 | Kasımpaşa 1:1 Fenerbahçe

Oğuzhan Çakır Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi, daha önce yönettiği maçlar

OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Oğuzhan Çakır'ın düdük çaldığı Beşiktaş maçları şöyle:

16.12.2024 | Adana Demirspor 2:1 Beşiktaş

26.01.2025 | Antalyaspor 1:1 Beşiktaş

18.10.2025 | Beşiktaş 1:2 Gençlerbirliği

Oğuzhan Çakır Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi, daha önce yönettiği maçlar

OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Oğuzhan Çakır, 1999 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi.

Spor kariyerine yüzme antrenörlüğü yaparak başlayan Oğuzhan Çakır, 2017 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'na katılarak hakemlik yapmaya başladı.

Genç hakem Süper Lig'de ilk kez Pendikspor-Antalyaspor karşılaşmasını yönetti. Süper Lig'in 2024-2025 ve 2025-2026 sezonunda aktif olarak görev aldı.

ETİKETLER
#beşiktaş
#süper lig
#oğuzhan çakır
#türk futbol
#ziraat türkiye kupası
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.