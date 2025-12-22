Oğuzhan Çakır Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi, daha önce yönettiği maçlar

Kategoriler
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu 1. maçları bu hafta oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Fenerbahçe ile Beşiktaş 23 Aralık 2025 Salı günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakemi kim olacağı duyuruldu. Yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Taraftarlar tarafından Oğzuhan Çakır Fenerbahçe, Beşiktaş karnesi, daha önce yönettiği maçlar araştırılmaya başlandı.
Oğuzhan Çakır Fenerbahçe'nin kariyeri boyunca toplam 5 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların 3'ünde sarı-lacivertliler galibiyet ile ayrılırken 2'sinde ise beraberlik aldı. Fenerbahçe bu maçlarda 11 sarı kart gördü ve 2 penaltı kullandı.
Oğuzhan Çakır Beşiktaş'ın ise 3 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda siyah-beyazlılar galibiyet alamadı. Oğuzhan Çakır'ın yönettiği 3 maçta Beşiktaş, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Beşiktaş 5 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.
Oğuzhan Çakır'ın Süper Lig kapsamında Fenerbahçe'nin yönettiği maçları şöyle:
03.11.2024 | Trabzonspor 2:3 Fenerbahçe
05.01.2025 | Fenerbahçe 2:1 Hatayspor
20.04.2025 | Fenerbahçe 3:3 Kayserispor
21.05.2025 | Fenerbahçe 2:1 Konyaspor
21.09.2025 | Kasımpaşa 1:1 Fenerbahçe
Oğuzhan Çakır'ın düdük çaldığı Beşiktaş maçları şöyle:
16.12.2024 | Adana Demirspor 2:1 Beşiktaş
26.01.2025 | Antalyaspor 1:1 Beşiktaş
18.10.2025 | Beşiktaş 1:2 Gençlerbirliği
Oğuzhan Çakır, 1999 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi.
Spor kariyerine yüzme antrenörlüğü yaparak başlayan Oğuzhan Çakır, 2017 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'na katılarak hakemlik yapmaya başladı.
Genç hakem Süper Lig'de ilk kez Pendikspor-Antalyaspor karşılaşmasını yönetti. Süper Lig'in 2024-2025 ve 2025-2026 sezonunda aktif olarak görev aldı.