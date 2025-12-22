Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu partilerine katılan ünlülerin isimlerini verdi

Hakkında yakalama kararı olan firari Kasım Garipoğlu'nun tutuklanan şoförü İsmail Ahmet Akçay savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Akçay, yalıdaki uyuşturucu partilerine çok sayıda ünlünün katıldığını söyledi. İşte Akçay'ın ifadesinde verdiği o ünlü isimler...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu partilerine katılan ünlülerin isimlerini verdi
Haber Merkezi
22.12.2025
15:16
22.12.2025
15:27

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenleri hakkında başlatan soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor. Soruşturmayla ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Hakkında yakalama kararı olan firari Kasım Garipoğlu’nun tutuklanan şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın savcılıktaki ifadesini ortaya çıktı. Akçay, yalıdaki uyuşturucu partilerine çok sayıda ünlünün katıldığını söyledi.

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu partilerine katılan ünlülerin isimlerini verdi

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEDİ

Akçay'ın ifadesi şu şekilde;

"Ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Bildiklerimi samimi bir şekilde makamınıza anlatmak isterim. Esasen ben suçtan dolayı göz altına alınınca yanından çalıştığım şirket avukatları benimle irtibata geçerek cep telefonumu temizlemem hususunda beni uyardılar. Ben bu uyarı üzerine bildiklerimi samimi bir şekilde anlatma kararı aldım. Benim Kasım Garipoğlu ile herhangi bir husumetim yoktur. Bu zamana kadar aramda herhangi bir tartışma dahi geçmemiştir.

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu partilerine katılan ünlülerin isimlerini verdi

"PARTİLERE KOKAİN GETİRİRLERDİ"

Kasım Garipoğlu yukarıda adresini verdiğim yalıda yaptığı partilerde Cio isimli şahıs, Ege Mutaf ve Hüseyin olarak bildiğim ve Şaço lakaplı şahıslar söz konusu partilere kokain maddesi getirirler bu kişiler uyuşturucu madde tedarikçisidirler. Bu şahısların kokain ve ketamin isminde uyuşturucu madde getirdiklerini biliyorum.

PARTİLERE KATILAN ÜNLÜLERİ TEK TEK İFŞALADI

Yapılan partilere yukarıda saydığım Kasım Garipoğlu kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu. Bunun haricinde Kasım Garipoğlu’na ait yatta da partiler verilirdi. Buraya eskort kadınlar çağrılmazdı zira cinsel birliktelik yaşanacak bir alan yoktu.

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu partilerine katılan ünlülerin isimlerini verdi

"BODRUM’DA İSTANBUL’DAKİ TEKNEDE YAPILAN PARTİLERE DE ÇAĞRILIRLARDI"

Ancak yukarıda saydığım üç kişi yine yatta yapılan partilere uyuşturucu temini yaparlardı. Kasım Bey yukarıda saydığım üç kişiyle oldukça samimiydi. Bunun haricinde yapılan partilerde genellikle ünlülerin organize ettiği partilere çağrılırlar ve hep aynı ekiple çalışan barmen-garson ekibi olayın tamamına şahittir. Hatta bu ekip Bodrum’da İstanbul’daki teknede yapılan partilere de çağrılırlardı. Yıllardır aynı ekiple çalışıldığı için Kasım Beyle aralarından güven ilişkisi vardı. Barmen ekibinden tanıdıklarım Atilla Aydın (Barmen Atilla), soy ismini hatırlamadığım Ozan (Ozan Barmen) ve Esra’dır. Bu kişilerin telefon numarası cep telefonuma kayıtlıdır. Benim sormuş olduğunuz olaya ilişkin bildiklerim bundan ibarettir"

#Gündem
