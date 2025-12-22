Nysa Antik Kenti'nde izine az rastlanır keşif: 1800 yıl önce bu basamakları kullanmışlar

Nysa'da heyecan uyandıran gelişmelere ev sahipliği yapan kazılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında yürütülüyor.

Roma döneminin eğitim-kültür kenti, iki yakalı vadi üzerine kurulduğu için "iki yakalı" kent olarak bilinen kent 2 bin 300 yıllık geçmişe sahip. Zeytin ağaçlarının arasından yükselen kent gymnasium, tiyatro, stadion, agora, meclis, geniş caddeleri ile Akharaka Tapınağı ve Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden birine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

GELECEĞE MİRAS PROJESİ KAPSAMINDA

Nysa'da antik çağ coğrafyacısı Strabon'un eğitim aldığını ve burayı "iki yakalı" kent diye isimlendirdiğini söyleyen Prof. Dr. Öztaner, kentin batı yakasında, merkezi köprüsünden Akharaka'ya doğru uzanan ana caddeyi "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında geçen yıl kazdıklarını kaydetti.

“BU BASAMAKLAR, BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ”

2025 yılında bu caddedeki kazı çalışmalarının ilerlediğini aktaran Prof. Dr. Öztaner, “Tam kütüphanenin aksına geldiğimizde, kütüphaneye caddeden çıkış basamaklarını açığa çıkardık. Bu basamaklar, bizim için önemliydi çünkü caddeden kütüphaneye nasıl bağlanıldığını, aradaki 2 metre kotun nasıl geçildiğini bilmiyorduk. Bunu açığa çıkarmak bizim için önemli ve güzel bir buluş oldu. Günümüzden 1800 yıl öncesine tarihlediğimiz kütüphane yapısına çıkış basamaklarını bu yıl açığa çıkarmış olduk." İfadelerini kullandı.

“MİLATTAN SONRA 130 YILINDA İNŞA EDİLDİ”

Kütüphanenin milattan sonra 130 yılında inşa edildiğini söyleyen Öztaner, cadde-sokak sisteminin Roma hükümdarlarından Augustus döneminden itibaren var olduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Öztaner, "2. yüzyılda var olan ana cadde üzerine kütüphane yapısına çıkış basamaklarının yapıldığını düşünüyoruz. 5 basamakla mermer döşeli bir avluya çıkılıyor yani basamaklar, kütüphanenin oturduğu adanın tam merkezinde yer alıyor ve kütüphanenin önündeki mermer döşeli avluya çıkışı sağlıyor." şeklinde konuştu.

BATI ANADOLU’NUN EN İYİ KORUNMUŞ KÜTÜPHANELERİNDEN

Efes'teki Celsus Kütüphanesi'nden sonra Nysa Kütüphanesi'nin inşa edildiğini bildiklerini, bunun Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden olduğunu vurgulayan Öztaner, "Nysa'ya gelen ziyaretçilerin de hayranlıkla izlediği bu kütüphanenin, 16 kitap rafıyla, antik kaynakların bahsettiği gibi antik dönemdeki önemli el yazmalarının yer aldığı bir yapı olduğunu biliyoruz." dedi.