Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşif! 1800 yıllık oda mezar bulundu

Adıyaman’da bulunan Tharsa Antik Kenti çevresinde yapılan kazılarda 1800 yıllık antik mezar bulundu. Arkeoloji dünyasında heyecana neden olan oda mezar hakkında konuşan Müze Müdürü Mehmet Alkan ilk kez bu tür bir mezarla karşılaştıklarını dile getirdi.

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşif! 1800 yıllık oda mezar bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
13:28
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
13:28

Kuyulu köyü yakınlarındaki Tharsa Antik Kenti çerçevesindeki kazıların bu yılki ayağında heyecan dolu bir gelişme yaşandı. 1800 yıllık bir oda mezarın gün yüzüne çıktığı belirtilirken Müze Müdürü Mehmet Alka, "İçeri girdiğimizde kline sahnesi, kadın büstü ve vazo bulunmakta. Aynı zamanda mezarın tavan kısmında ise çapraz figürler yer almakta." İfadelerini kullandı.

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşif! 1800 yıllık oda mezar bulundu

Antik kentte ilk kez bu tür bir mezarla karşılaştıklarını dile getiren Alkan, "Buraya yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından burada çeşitli tanıtımlar yapılmasıyla günden güne ziyaretçi sayılarımız artmakta." dedi.

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşif! 1800 yıllık oda mezar bulundu

