Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşif! 1800 yıllık oda mezar bulundu

Kuyulu köyü yakınlarındaki Tharsa Antik Kenti çerçevesindeki kazıların bu yılki ayağında heyecan dolu bir gelişme yaşandı. 1800 yıllık bir oda mezarın gün yüzüne çıktığı belirtilirken Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alka, "İçeri girdiğimizde kline sahnesi, kadın büstü ve vazo bulunmakta. Aynı zamanda mezarın tavan kısmında ise çapraz figürler yer almakta." İfadelerini kullandı.

Antik kentte ilk kez bu tür bir mezarla karşılaştıklarını dile getiren Alkan, "Buraya yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından burada çeşitli tanıtımlar yapılmasıyla günden güne ziyaretçi sayılarımız artmakta." dedi.