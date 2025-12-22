A Milli Futbol Takımının FIFA dünya klasmanındaki yeri belli oldu!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi. Türkiye ise 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

İSPANYA YİNE ZİRVEDE

İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi.

Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 İspanya 1877,18 -

2 Arjantin 1873,33 -

3 Fransa 1870 -

4 İngiltere 1834,12 -

5 Brezilya 1760,46 -

6 Portekiz 1760,38 -

7 Hollanda 1756,27 -

8 Belçika 1730,71 -

9 Almanya 1724,15 -

10 Hırvatistan 1716,88 -

