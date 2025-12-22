Menü Kapat
12°
Spor
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları ZTK! Türkiye Kupası'nda karşılaşmaları

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 22 kez karşı karşıya geldi. Taraftarlar ise Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki geçmiş tüm maçları araştırmaya başladı. Siyah beyazlı ekip bu akşam rakibinin evine konuk oluyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken bu akşam FB BJK ZTK maçı oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 22 maç yaptı. Heyecanla izlenen müsabakaların ardından Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları da dikkat çekti.

Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları ZTK! Türkiye Kupası'nda karşılaşmaları
'nda eleme süreci sona ererken grup aşamaları başladı. Süper Lig ekibi olan ve bu akşam 'da Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç bu akşam Fenerbahçe'nin evinde oynanırken iki takımın ZTK maç geçmişi de dikkat çekti. Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, ikisi hükmen olmak üzere 5'ini Fenerbahçe kazandı, 6 karşılaşma berabere bitti.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ ARASINDAKİ GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR ZTK

1977-1978 Sezonu: 4. tur (Fenerbahçe)

12.02.1978 Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-2

1978-1979 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları ZTK! Türkiye Kupası'nda karşılaşmaları

21.02.1979 Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0

07.03.1979 Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0

1982-1983 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

04.05.1983 Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-0 (Hükmen)

18.05.1983 Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1

1983-1984 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

09.05.1984 Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-0

16.05.1984 Beşiktaş-Fenerbahçe: 4-2 (Uzatmada)

1988-1989 Sezonu: Final (Beşiktaş)

21.06.1989 Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-1

25.06.1989 Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1

1989-1990 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

21.03.1990 Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-0

1992-1993 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

10.02.1993 Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0

17.03.1993 Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları ZTK! Türkiye Kupası'nda karşılaşmaları

1993-1994 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

30.01.1994 Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1

1996-1997 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

22.01.1997 Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-2

05.02.1997 Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1

2005-2006 Sezonu: Final (Beşiktaş)

03.05.2006 Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-2 (Uzatmada)

2006-2007 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

11.04.2007 Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0

26.04.2007 Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1 (Uzatmada)

2008-2009 Sezonu: Final (Beşiktaş)

13.05.2009 Beşiktaş-Fenerbahçe: 4-2

Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları ZTK! Türkiye Kupası'nda karşılaşmaları

2016-2017 Sezonu: Son 16 turu (Fenerbahçe)

05.02.2017 Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-1

2017-2018 Sezonu: Yarı final (Fenerbahçe)

01.03.2018 Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-2

03.05.2018 Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-0 (Hükmen)

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ ZTK'DA KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 22 maç yaptı. Maçlardan 11'ini Beşiktaş, ikisi hükmen olmak üzere 5'ini Fenerbahçe kazandı, 6 karşılaşma berabere bitti. Beşiktaş'ın 32 golüne, Fenerbahçe 20 golle karşılık verdi.

TGRT Haber
