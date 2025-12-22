Menü Kapat
12°
Editor
 Dilek Ulusan

Melisa Döngel saç ve kan örneği verdi: İlk açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel kan ve saç örneklerini verdiğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Döngel, "Basında hâlâ yurt dışında olduğum ve bana ulaşılamadığı yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Melisa Döngel saç ve kan örneği verdi: İlk açıklama geldi
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında 18 Aralık’ta hakkında kararı verilen oyuncu 'den ilk geldi. Kan ve saç örneği veren Melisa Döngel işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

MELİSA DÖNGEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Melisa Döngel, "Son günlerde hakkımda çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Basında hâlâ yurt dışında olduğum ve bana ulaşılamadığı yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gelişmeleri öğrenir öğrenmez, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına aynı gün saat 14.00 uçağıyla Türkiye’ye dönüş yaptım ve 18.15’te İstanbul’a indim. İlgili birimlere bizzat başvurarak ifademi verdim. Süreç, hukuka uygun şekilde tamamlanmış; ifademin ardından serbest bırakılmış bulunmaktayım. Görevlerini son derece nazik, profesyonel ve hassasiyetle yerine getiren tüm yetkililere ve siz sevenlerime; anlayışlı tutum ve davranışlarınız için teşekkür ederim" dedi.

Melisa Döngel saç ve kan örneği verdi: İlk açıklama geldi
Sıkça Sorulan Sorular

Melisa Döngel kaç yaşında?
18 Eylül 1999 doğumlu Melisa Döngel, Anne tarafından Rus asıllıdır ve Rusya vatandaşlığına sahiptir. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide "Sevtap" karakterini oynayarak yaşadı.
