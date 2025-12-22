Melisa Döngel saç ve kan örneği verdi: İlk açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında 18 Aralık’ta hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Melisa Döngel'den ilk açıklama geldi. Kan ve saç örneği veren Melisa Döngel işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

MELİSA DÖNGEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Melisa Döngel, "Son günlerde hakkımda çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Basında hâlâ yurt dışında olduğum ve bana ulaşılamadığı yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gelişmeleri öğrenir öğrenmez, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına aynı gün saat 14.00 uçağıyla Türkiye’ye dönüş yaptım ve 18.15’te İstanbul’a indim. İlgili birimlere bizzat başvurarak ifademi verdim. Süreç, hukuka uygun şekilde tamamlanmış; ifademin ardından serbest bırakılmış bulunmaktayım. Görevlerini son derece nazik, profesyonel ve hassasiyetle yerine getiren tüm yetkililere ve siz sevenlerime; anlayışlı tutum ve davranışlarınız için teşekkür ederim" dedi.