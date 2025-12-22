Menü Kapat
Tesla Türkiye’den yıl sonu hamlesi: Fiyatları indirdi

Aralık 22, 2025 13:26
1
Tesla Model Y

Tesla Türkiye, yıl sonuna kadar geçerli kampanyayla Model Y Standart teslimatlarında Geliştirilmiş Otopilot’i fiyata dahil etti. Mevcut kullanıcılar için EAP yükseltme bedeli ise 10 bin TL olarak belirlendi.

2
Tesla Türkiye’den yıl sonu hamlesi: Fiyatları indirdi

Tesla Türkiye, yıl sonuna yaklaşırken Model Y Standart için dikkat çeken bir kampanyaya imza attı. Şirketin resmi X hesabından duyurulan kampanya, hem yeni teslimatları hem de mevcut Model Y Standart sahiplerini kapsıyor. Açıkçası, özellikle sürüş destek sistemlerine ilgi duyan kullanıcılar için cazip bir tablo ortaya çıkmış durumda.

3
Tesla Türkiye’den yıl sonu hamlesi: Fiyatları indirdi

YENİ TESLİMATLARDA EAP FİYATA DAHİL

Kampanya kapsamında yıl sonuna kadar teslim edilecek Tesla Model Y Standart araçlar, vergiler dahil 2 milyon 358 bin 990 TL fiyatla sunuluyor. Bu fiyata Geliştirilmiş Otopilot (EAP) paketi de dahil. Yani aracı teslim alırken ek bir paket bedeli ödemeye gerek kalmıyor.

4
Tesla Türkiye’den yıl sonu hamlesi: Fiyatları indirdi

MEVCUT SAHİPLER İÇİN 10 BİN TL’LİK YÜKSELTME

Bir diğer önemli detay ise halihazırda Model Y Standart sahibi olan kullanıcıları ilgilendiriyor. 18 Aralık ve sonrasında teslimat randevusu bulunan araç sahipleri, EAP paketine 10 bin TL karşılığında geçiş yapabiliyor. Tesla, yükseltmenin Tesla uygulaması üzerinden gönderilen adımlar izlenerek yıl sonuna kadar tamamlanabileceğini belirtiyor.

5
Tesla Türkiye’den yıl sonu hamlesi: Fiyatları indirdi

GELİŞTİRİLMİŞ OTOPİLOT NELER SUNUYOR?

EAP paketiyle birlikte Model Y’ye eklenen başlıca özellikler şöyle:

Otomatik şerit değiştirme: Otoyollarda daha akıllı ve güvenli şerit geçişleri

Navigate on Autopilot: Navigasyonla entegre şekilde otoyolda şerit değiştirme, çıkış alma ve hız ayarlama

Auto Park: Paralel ve dikey park desteği

Summon: Akıllı telefon üzerinden aracı park alanına çağırma ya da park etme

