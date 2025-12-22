Tesla Türkiye’den yıl sonu hamlesi: Fiyatları indirdi

YENİ TESLİMATLARDA EAP FİYATA DAHİL

Kampanya kapsamında yıl sonuna kadar teslim edilecek Tesla Model Y Standart araçlar, vergiler dahil 2 milyon 358 bin 990 TL fiyatla sunuluyor. Bu fiyata Geliştirilmiş Otopilot (EAP) paketi de dahil. Yani aracı teslim alırken ek bir paket bedeli ödemeye gerek kalmıyor.