Tesla Türkiye’den yıl sonu hamlesi: Fiyatları indirdi

Tesla Türkiye, yıl sonuna kadar geçerli kampanyayla Model Y Standart teslimatlarında Geliştirilmiş Otopilot’i fiyata dahil etti. Mevcut kullanıcılar için EAP yükseltme bedeli ise 10 bin TL olarak belirlendi.
Tesla Türkiye, yıl sonuna yaklaşırken Model Y Standart için dikkat çeken bir kampanyaya imza attı. Şirketin resmi X hesabından duyurulan kampanya, hem yeni teslimatları hem de mevcut Model Y Standart sahiplerini kapsıyor. Açıkçası, özellikle sürüş destek sistemlerine ilgi duyan kullanıcılar için cazip bir tablo ortaya çıkmış durumda.
Kampanya kapsamında yıl sonuna kadar teslim edilecek Tesla Model Y Standart araçlar, vergiler dahil 2 milyon 358 bin 990 TL fiyatla sunuluyor. Bu fiyata Geliştirilmiş Otopilot (EAP) paketi de dahil. Yani aracı teslim alırken ek bir paket bedeli ödemeye gerek kalmıyor.
Bir diğer önemli detay ise halihazırda Model Y Standart sahibi olan kullanıcıları ilgilendiriyor. 18 Aralık ve sonrasında teslimat randevusu bulunan araç sahipleri, EAP paketine 10 bin TL karşılığında geçiş yapabiliyor. Tesla, yükseltmenin Tesla uygulaması üzerinden gönderilen adımlar izlenerek yıl sonuna kadar tamamlanabileceğini belirtiyor.
EAP paketiyle birlikte Model Y’ye eklenen başlıca özellikler şöyle:
Otomatik şerit değiştirme: Otoyollarda daha akıllı ve güvenli şerit geçişleri
Navigate on Autopilot: Navigasyonla entegre şekilde otoyolda şerit değiştirme, çıkış alma ve hız ayarlama
Auto Park: Paralel ve dikey park desteği
Summon: Akıllı telefon üzerinden aracı park alanına çağırma ya da park etme