Eskiden lükstü şimdi ikinci el otomobil fırsatı oldu! İşte değeri düşen araçlar

Aralık 22, 2025 12:36
1
Değeri düşen otomobiller

Sıfır lüks otomobillerin artık değeri düşüyor. Elektrikli araç piyasasında da durum farklı değil. Değeri 100.000 dolar olan araçlar 20.000 dolara bulunabiliyor. İşte eskiden lüks olup şimdi ikinci el araç piyasasında olan otomobiller...

2
Değeri düşen otomobiller

Yeni yıla girerken küresel otomobil piyasasının tekrar hareketleneceği ön görülüyor. Dünya genelinde bazı markaların araçları değer kaybediyor. Özenle parlatılmış, zengin bir alıcıyı cezbetmek için park edilmiş lüks araçlar artık ikinci el oluyor.

 

3
Değeri düşen otomobiller

Araştırmalara göre bir zamanlar dudak uçuklatan 100.000 dolarlık lüks bir modelin 20.000 dolara satın alabileceği belirtiliyor. Üstelik piyasada sadece birkaç model de yok.

4
Değeri düşen otomobiller

CarEdge'e göre, 2026 model bir Versa'nın beş yıl içinde değerinin %38'ini kaybetmesi bekleniyor; bu, popüler Toyota Camry sedanın aynı süre zarfında %36'lık bir düşüşle biraz daha iyi performans gösterdiği göz önüne alındığında oldukça ortalama bir değer kaybı. Ancak, 2026 model bir Range Rover'ı beş yıl sonra satmaya karar verirseniz, ilk yatırımınızın %74'üne veda etmek zorunda kalabilirsiniz.

5
Değeri düşen otomobiller

Range Rover, bu tür modeller söz konusu olduğunda buzdağının sadece görünen kısmı. 20.000 dolara, standart veya Sport versiyonunda ve Land Rover'ın Jaguar tarafından geliştirilen mükemmel V8 motor yelpazesiyle düşük kilometreli L322 nesil versiyonları bulunabiliyor.

6
Değeri düşen otomobiller

Alman SUV'ları da değerlerini korumakta zorlanıyor.

Alman otomobil üreticileri de çeşitli mükemmel fırsatlar sunuyor; 2000'li yılların sonlarına ait Mercedes-Benz G-Serisi modelleri dikkat çekici bir seçenek. Bir zamanlar 100.000 dolara yakın fiyatlarla satılan bu modelleri, şimdi farklı donanım seviyelerinde 20.000 doların çok altında bulabilirsiniz.

7
Değeri düşen otomobiller

Diğer marka: Maserati Quattroporte!
2003 ile 2012 yılları arasında üretilen M139 nesil aracın düşük kilometreli versiyonları bu fiyat aralığında bulunabileceği gibi daha modern M151 varyantları da mevcut. Sonuncusunun temel versiyonları sekiz yıl önce 100.000 dolara yakın bir fiyata satılıyordu.

8
Değeri düşen otomobiller

Aynı durum Audi S8 , BMW M5 ve Jaguar XJ X351 gibi rakipler için de geçerli. Özellikle süperşarjlı V6 versiyonları, düşük kilometreli olarak 20.000 doların altında satılıyor.

9
Elektrikli araçların da değeri düşüyor

Lüks araçlardan sonra elektrikli araçlar dünyasında hareketlilik oldukça fazla. Elektrikli araçlar benzin veya dizelli rakipleriyle yarışsa da düşen satışlar ve ilgisizlik fiyatları başka seviyeye getiriyor.

10
Değeri düşen otomobiller

Tesla Model S bunun harika bir örneği. Sadece 69.000 mil yol yapmış, makul bir kilometreye sahip bir aracı 20.000 dolardan daha ucuza satın alabiliyorsunuz. Hatta bir galeride 19.500 dolara alıcı buldu.


Porsche Taycan gibi daha yeni elektrikli araçlar da aynı yönde ilerliyor; şu anda orta seviyede kilometre yapmış 2021 modelleri, 100.000 dolarlık liste fiyatlarının yarısından daha düşük fiyatlara satılıyor.

