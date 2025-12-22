Rafa Silva'dan Beşiktaş'a bir darbe daha! Tüm planlar altüst oldu

Kategoriler
Beşiktaş'ta son aylarda patlak veren Rafa Silva krizi gün geçtikçe derinleşiyor. Çaykur Rizespor maçı öncesi sahaya çıkan Silva'nın tavırlarıyla dikkat çekmiş ve Beşiktaşlı taraftarlar tarafından da yuhalanmıştı.
Siyah-beyazlıların elden çıkarmak için uğraş verdiği Silva'yla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Fanatik'e göre tecrübeli futbolcunun şuan için talibi yok.
Rafa Silva'nın eski kulübü Benfica'ya önerildiği ancak bunun reddedildiği aktarılan haberde, Beşiktaş'ın planlarının suya düştüğü yazıldı.
Rafa Silva'dan gelecek bonservis geliriyle Gedson Fernandes ve Orkun Kökçü'nün alacaklarının ödenmesinin planlandığı ancak Portekizlinin hiçbir talibinin olmadığı aktarıldı. Siyah-beyazlı idareciler çözüm arayışlarını sürdürüyor.