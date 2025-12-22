Menü Kapat
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a bir darbe daha! Tüm planlar altüst oldu

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi yeni bir boyut aldı. Siyah-beyazlıların Rafa Silva'yla ilgili tüm planlarını suya düştü. Yönetim ve teknik ekibin şimdi ne yapacağı merak konusu... İşte detaylar

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a bir darbe daha! Tüm planlar altüst oldu
22.12.2025
22.12.2025
15:49

Beşiktaş'ta son aylarda patlak veren Rafa Silva krizi gün geçtikçe derinleşiyor. Çaykur Rizespor maçı öncesi sahaya çıkan Silva'nın tavırlarıyla dikkat çekmiş ve Beşiktaşlı taraftarlar tarafından da yuhalanmıştı.

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a bir darbe daha! Tüm planlar altüst oldu

RAFA'YA TALİP YOK

Siyah-beyazlıların elden çıkarmak için uğraş verdiği Silva'yla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Fanatik'e göre tecrübeli futbolcunun şuan için talibi yok.

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a bir darbe daha! Tüm planlar altüst oldu

BEŞİKTAŞ'IN PLANI SUYA DÜŞTÜ

Rafa Silva'nın eski kulübü Benfica'ya önerildiği ancak bunun reddedildiği aktarılan haberde, Beşiktaş'ın planlarının suya düştüğü yazıldı.

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a bir darbe daha! Tüm planlar altüst oldu

YENİ BİR ÇÖZÜM ARAYIŞINA GİRDİLER

Rafa Silva'dan gelecek bonservis geliriyle Gedson Fernandes ve Orkun Kökçü'nün alacaklarının ödenmesinin planlandığı ancak Portekizlinin hiçbir talibinin olmadığı aktarıldı. Siyah-beyazlı idareciler çözüm arayışlarını sürdürüyor.

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a bir darbe daha! Tüm planlar altüst oldu
#Spor
#Spor
#Spor
