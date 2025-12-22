Derbide Kazımcan Karataş’a çakmak atan şahıs için istenen ceza belli oldu

Kategoriler
İstanbul
Fenerbahçe - Galatasaray maçında sahaya atılan çakmağın Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş’ın yüzüne isabet ettiği olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.
Yürütülen soruşturma neticesinde eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında 6222 sayılı yasanın 17. maddesinde düzenlenen Taşkınlık Yapma Suçu delaletiyle Türk Ceza Kanunu 86/1 86/3 E maddesi uyarınca silahla kasten yaralama suçu bakımından 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talebi ile iddianame düzenlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kazımcan Karataş'a çakmak atan şahıs için gözaltı kararı alındığı ve 1 yıl spor müsabakalarından men edildiğini açıklamıştı.