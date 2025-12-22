Alkollü sürücü park halindeki araca çarpıp takla attı! Kaza anı kamerada

Kategoriler
İstanbul Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, önce sokaktaki park halindeki bir araca çarptı. Kazanın ardından ise araç takla atarken, olayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.