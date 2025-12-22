Rusya'dan bir ilk! Su-57 5. nesil motorla uçtu

Rusya, beşinci nesil motora sahip ilk Su-57 savaş uçağı uçuşunu gerçekleştirdi. Rus test pilotu Roman Kondratyev tarafından uçuruldu. Rostec, uçuşun planlanan göreve uygun olarak ve normal şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Rostec, yeni motorun uçağın performansını artırmak için tasarlandığını ve beşinci nesil havacılık platformlarında kullanılacağını ifade etti.