AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Sağanak günlerce devam edecek

İstanbul dahil birçok ilde vatandaşlar güne sağanak yağışla başladı. Bir anda bastıran yağışlar hayatı felç ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü zemheri soğuklarının başladığını bildirdi. Uyarılar peş peşe geldi. AKOM yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda sağanak yağış için alarm verdi.

SAĞANAK YAĞIŞ GEÇİŞLERİ GÖRÜLECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken sıcaklıkların 11–13°C aralığında, mevsim normalleri civarı ve üzerinde seyretmeye devam edeceği, kuvvetli (20–50 km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

"YILBAŞINDA KAR YAĞIŞI GÖRÜNÜYOR"

Öte yandan İstanbullar kar yağışının da ne zaman kente geleceğini araştırmaya başladı. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Orhan Şen, "Yıl başı Marmara'ya kar yağışı görünüyor. İstanbul'da ısı adası etkisine rağmen kar yağacak mı? Daha 10 gün var değişebilir takipteyiz." dedi.