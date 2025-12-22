Katı hal bataryalar güvenilir mi?

YATIRIM İLGİSİ YÜKSEK, SORU İŞARETLERİ DE ÖYLE

Katı hal piller, teoride daha az yanıcı yapıları sayesinde lityum iyon pillere kıyasla daha güvenli kabul ediliyor. Bu beklenti, 2025 yılı boyunca teknolojiye yönelik güçlü bir yatırım ilgisini de beraberinde getirdi. Özellikle Çin’de, 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek yeni ulusal güç bataryası güvenlik standardı beklentileri yükseltti. Yeni düzenleme, bataryaların ağır kötüye kullanım testlerinde en az beş dakika boyunca yangın çıkarmadan ya da patlamadan dayanmasını şart koşuyor.

Ancak uzmanlara göre mevzuatın sıkılaşması, risklerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Aksine, teknoloji seri üretime yaklaştıkça güvenlik konusundaki detaylar daha fazla tartışılır hale geliyor.