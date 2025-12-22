Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Katı hal bataryalar güvenilir mi?

Aralık 22, 2025 10:40
1
Katı hal bataryalar güvenilir mi?

Elektrikli otomobillerin geleceği olarak gösterilen katı hal piller, uzun süredir “daha güvenli” bir teknoloji olarak sunuluyor. Ancak Çinli uzmanlara göre tablo o kadar net değil; riskler hâlâ masada.

2
Katı hal bataryalar güvenilir mi?

Elektrikli otomobillerde oyunun kurallarını değiştireceği söylenen katı hal piller, son yılların en çok konuşulan batarya teknolojilerinden biri. Sıvı elektrolit yerine katı malzeme kullanan bu piller, hem daha yüksek enerji yoğunluğu hem de daha güvenli bir yapı vaadiyle öne çıkıyor. Ancak Çinli uzmanların son değerlendirmeleri, bu algının fazla iyimser olabileceğine işaret ediyor

3
Katı hal bataryalar güvenilir mi?

YATIRIM İLGİSİ YÜKSEK, SORU İŞARETLERİ DE ÖYLE

Katı hal piller, teoride daha az yanıcı yapıları sayesinde lityum iyon pillere kıyasla daha güvenli kabul ediliyor. Bu beklenti, 2025 yılı boyunca teknolojiye yönelik güçlü bir yatırım ilgisini de beraberinde getirdi. Özellikle Çin’de, 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek yeni ulusal güç bataryası güvenlik standardı beklentileri yükseltti. Yeni düzenleme, bataryaların ağır kötüye kullanım testlerinde en az beş dakika boyunca yangın çıkarmadan ya da patlamadan dayanmasını şart koşuyor.

Ancak uzmanlara göre mevzuatın sıkılaşması, risklerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Aksine, teknoloji seri üretime yaklaştıkça güvenlik konusundaki detaylar daha fazla tartışılır hale geliyor.

4
Katı hal bataryalar güvenilir mi?

LİTYUM HÂLÂ EN ZAYIF HALKA

Sektör etkinliklerinde konuşan akademisyenler, katı hal pillerin “risksiz” olarak etiketlenmesine açıkça itiraz ediyor. Bu pillerin hâlâ son derece yüksek enerji yoğunluğuna sahip elektrokimyasal sistemler olduğunu hatırlatan araştırmacılar, özellikle lityum metal kullanılan tasarımlarda termal kaçak riskinin tamamen ortadan kaldırılamadığını vurguluyor.

Katı elektrolit kullanılsa bile, lityumun yüksek kimyasal reaktivitesi güvenlik açısından ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre bu risk, “doğası gereği güvenli” malzemelerle değil; ileri malzeme mühendisliği, hücre mimarisi ve çok sıkı üretim kontrolleriyle yönetilebiliyor.

5
Katı hal bataryalar güvenilir mi?

Bazı deneysel çalışmalarda, lityum metalinin oksijen olmasa bile doğrudan katot malzemeleriyle reaksiyona girebildiği görülüyor. Aşırı koşullarda bu etkileşimlerin, yaklaşık 2.500 dereceye varan sıcaklıklarda aluminotermik reaksiyonları tetikleyebileceği ifade ediliyor. Yani, teorik avantajlar pratikte her zaman aynı sonucu vermeyebiliyor.

6
Katı hal bataryalar güvenilir mi?

DENDRİT SORUNU TAMAMEN ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL

Katı hal pillerden beklenen bir diğer avantaj da lityum dendrit oluşumunun önüne geçilmesi. Ancak uzmanlar bu sorunun da tamamen ortadan kalkmadığı görüşünde. Katı elektrolitlerin dendritleri sınırlaması beklenirken, mikroskobik boşluklar veya tane sınırları gibi yapısal kusurlar dendritlerin ilerlemesine izin verebiliyor. Bu da hücre içinde kısa devre riskini beraberinde getiriyor.

7
Katı hal bataryalar güvenilir mi?

ÇİNLİ ÜRETİCİLER HIZ KESMİYOR

Tüm bu tartışmalara rağmen Çin otomotiv sektöründe katı hal pillere yönelik çalışmalar hızlanmış durumda. FAW Group, 2027’den itibaren Hongqi markalı araçlarında bu bataryaları kullanmayı planlıyor. GAC Group ise tamamen katı hal piller için kurduğu pilot üretim tesisinde deneme üretimine başlamış durumda.

Dongfeng’in hedefi daha da iddialı. Şirket, 2026’nın sonlarına doğru yaklaşık 350 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip hücreleri seri üretime almayı planlıyor. Bu seviyedeki bataryaların, tek şarjla 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunabilecek elektrikli araçların önünü açabileceği belirtiliyor.

8
Katı hal bataryalar güvenilir mi?

"ÇÖZÜM” BEKLENTİSİNE TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Bazı Çinli analistlere göre, katı hal pillerin yangın ve patlama sorunlarına kesin bir çözüm gibi sunulması, teknolojiyi gereğinden fazla basitleştiriyor. Uzmanlar, mevcut sıvı elektrolitli lityum iyon pillerin de alev geciktirici elektrolitler, koruyucu elektrot kaplamaları ve yüksek sıcaklığa dayanıklı hücre tasarımları sayesinde her geçen gün daha güvenli hale geldiğine dikkat çekiyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.