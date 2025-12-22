Şişhane metro istasyonunda intihar girişimi! İstasyon geçici olarak kapatıldı

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda saat 9.30 sıralarında bir kişi intihar girişiminde bulundu. Yaşanan üzücü olay nedeniyle istasyon geçici olarak işletmeye kapatıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İSTASYON GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.