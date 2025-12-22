Menü Kapat
Hava Durumu
12°
Yaşam
TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı ve taksit tutarları: 1+1, 2+1 ev için ne kadar taksit ödenecek, kaç ay?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde süreç devam ederken ödeme planı ve taksit tutarları da dikkat çekti. 1+1 ve 2+1 konut almaya hak kazananlar belirlenen taksit tutarını belirli bir süre ödeyecek. TOKİ sosyal konut projesinde peşinatın ne kadar olduğu da belli oldu. 1+1 ve 2+1 TOKİ evleri için hak sahipliği kuraları da 29 Aralık'tan itibaren başlayacak. TOKİ evleri 240 ay vade ve %10 peşinat tutarı ile satışa sunulacak. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan sosyal konutları almaya hak kazananlar kura çekimi sonrasında belli olacak. Konutlar, 55, 65 ve 80 metrekareden oluşacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı ve taksit tutarları: 1+1, 2+1 ev için ne kadar taksit ödenecek, kaç ay?
Milyonların başvurduğu 500 bin projesinde için bekleyiş devam ediyor. 10 Kasım ile 19 Aralık tarihlerinde başvurular alınırken 29 Aralık itibarıyla kura çekimi başlayacak. İl il yapılacak olan kura çekimi şubat ayına kadar sürecek. TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı ve taksit tutarları da belirlendi. Vatandaşların 1+1 ev için ödeyeceği peşinat ile 2+1 ev için ödenecek olan peşinat bedeli belli oldu. TOKİ projesinde 5 milyonu aşkın kişi başvuruda bulundu.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI VE TAKSİT TUTARI

konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Anadolu İlleri

1+1 – 55 m²
6.750 TL taksitle
(180.000 TL peşinat)

2+1 – 65 m²
8.250 TL taksitle
(220.000 TL peşinat)

2+1 – 80 m²
9.938 TL taksitle
(265.000 TL peşinat)

TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı ve taksit tutarları: 1+1, 2+1 ev için ne kadar taksit ödenecek, kaç ay?



ÖDEME PLANI
İstanbul

1+1 – 55 m²
7.313 TL taksitle
(195.000 TL peşinat)

2+1 – 65 m²
9.188 TL taksitle
(245.000 TL peşinat)

2+1 – 80 m²
11.063 TL taksitle
(295.000 TL peşinat)

TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı ve taksit tutarları: 1+1, 2+1 ev için ne kadar taksit ödenecek, kaç ay?

TOKİ TAKSİTLERİ NE KADAR, KAÇ AY ÖDENECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak. Konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı ve taksit tutarları: 1+1, 2+1 ev için ne kadar taksit ödenecek, kaç ay?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT 1+1, 2+1 EV PEŞİNAT NE KADAR?

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

Andolu illerinde 1+1 – 55 m² için 180.000 TL peşinat, 2+1 – 65 m² için 220.000 TL peşinat, 2+1 – 80 m² için 265.000 TL peşinat ödenecek.

