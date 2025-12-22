Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Eşref Rüya dizisinde beklenmedik ayrılık! Şener Savaş veda ediyor

Başrolünde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya dizisinde peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı. Eşref Rüya dizisinde Sadık rolüyle yer alan Şener Savaş diziye veda ediyor.

Eşref Rüya dizisinde beklenmedik ayrılık! Şener Savaş veda ediyor
Son olarak 26. bölümü yayınlanan dizisi, her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizinin ilk bölümünden itibaren yer alan Şener Savaş diziden ayrılıyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİNDE AYRILIK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eşref Rüya dizisinde Sadık karakterini oynayan usta Şener Savaş ekibe veda ediyor. Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı diziden Savaş, 27. bölümde ayrılıyor.

Eşref Rüya dizisinde beklenmedik ayrılık! Şener Savaş veda ediyor

Fenomen dizisinde Eşref tarafından Kadir’in yanına yerleştirildiği ortaya çıkan Sadık’a pusu kuruluyor. Şener Savaş’ın son sahnenin çekiminin ardından pasta kesildi ve emekleri için usta oyuncuya yapım tarafından teşekkür edildi.

ŞENER SAVAŞ KİMDİR?

21 Ocak 1971 doğumlu Şener Savaş; Muhteşem Yüzyıl, Bir Peri Masalı gibi dizilerde rol aldı. Oyuncu 2025 yılında Eşref Rüya dizisiyle ise popüler oldu.

Eşref Rüya dizisinde beklenmedik ayrılık! Şener Savaş veda ediyor
#oyuncu
#Türk Dizisi
#Eşref Rüya
#Şener Savaş
#Dizi Ayrılığı
#Medya
TGRT Haber
