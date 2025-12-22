Eşref Rüya dizisinde beklenmedik ayrılık! Şener Savaş veda ediyor

Son olarak 26. bölümü yayınlanan Eşref Rüya dizisi, her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizinin ilk bölümünden itibaren yer alan Şener Savaş diziden ayrılıyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİNDE AYRILIK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eşref Rüya dizisinde Sadık karakterini oynayan usta oyuncu Şener Savaş ekibe veda ediyor. Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı diziden Savaş, 27. bölümde ayrılıyor.

Fenomen dizisinde Eşref tarafından Kadir’in yanına yerleştirildiği ortaya çıkan Sadık’a pusu kuruluyor. Şener Savaş’ın son sahnenin çekiminin ardından pasta kesildi ve emekleri için usta oyuncuya yapım tarafından teşekkür edildi.

ŞENER SAVAŞ KİMDİR?

21 Ocak 1971 doğumlu Şener Savaş; Muhteşem Yüzyıl, Bir Peri Masalı gibi dizilerde rol aldı. Oyuncu 2025 yılında Eşref Rüya dizisiyle ise popüler oldu.