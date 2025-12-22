Menü Kapat
12°
Padişahların vazgeçilmeziydi! Sofralara geri dönüyor, tesisi bile kuruldu

Geçmişte padişah sofralarını süsleyen sülün yeniden sofralara dönüyor. Amasya Üniversitesi kurulan sülün çiftliğinde pişirme yöntemleri için araştırma bile yapılıyor. Sülünün, eğitim ve ekonominin yanı sıra mutfak kültürüne de katkı sağlaması hedefleniyor.

Geçmişte padişah sofralarını süsleyen sülün yeniden eski ihtişamlı günlerine dönüyor. Şehzadeler şehri 'da kurulan sülün çiftliğinde, etinden hazırlanan yemeklere yönelik araştırmalar da başladı. Yapılan yatırımla Suluova Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) bahçesinde kümesler oluşturulurken, okul binası içerisinde de bir kuluçka tesisi kuruldu.

Padişahların vazgeçilmeziydi! Sofralara geri dönüyor, tesisi bile kuruldu

YUMURTA VERİMİ 5 KAT ARTTI

Tesiste 60 bireyle başlayan üretim, bir yıl dolmadan 700’e ulaştı. Düzenli beslenmenin etkisiyle kuşların yumurta verimi ise yaklaşık 5 kat arttı.

Padişahların vazgeçilmeziydi! Sofralara geri dönüyor, tesisi bile kuruldu

Osmanlı döneminde lezzetiyle padişah sofralarının vazgeçilmezi olan sülünün, eğitim ve ekonominin yanı sıra mutfak kültürüne de katkı sağlaması hedefleniyor. Bu doğrultuda Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun mutfağında yoğun bir araştırma çalışması yürütülüyor. Akademisyenler, öğrenciler ve usta aşçılar, farklı tekniklerle pişirilen sülün yemeklerini şehrin atlasına kazandırmayı amaçlıyor.

Padişahların vazgeçilmeziydi! Sofralara geri dönüyor, tesisi bile kuruldu

"ÇEŞİTLİ PİŞİRME YÖNTEMLERİNİ DENİYORUZ"

Yetiştirilen sülün etlerinin özenle hazırlandığını belirten Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Mücahit Aydın, “Aşçılık programı öğrencilerimiz ve sektör temsilcileriyle birlikte en lezzetli sonucu elde edebilmek için çeşitli pişirme yöntemlerini deniyoruz. Geçmişte padişah sofralarını süsleyen sülün, yakın zamanda Amasya mutfağının çeşitleri arasına girecek” dedi.

Padişahların vazgeçilmeziydi! Sofralara geri dönüyor, tesisi bile kuruldu

"BİZ BEĞENDİYSEK HALKIMIZIN DA BEĞENECEKTİR"

Daha önce tatmadıkları sülün etini oldukça beğendiklerini ifade eden öğrencilerden Nurşen Yılmaz, “Ben Batmanlıyım. Sülün etini ilk kez burada denedim. Farklı sunumlarla servis edilmesi çok önemli. Biz aşçılık öğrencileri seçiciyiz. Biz beğendiysek halkımızın da beğeneceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

