12°
 Ömer Faruk Dogan

Uygun fiyatlı Steam Deck tarihe karıştı

Oyun dünyasının dev ismi Valve, el konsolu pazarında dengeleri değiştiren Steam Deck'in en uygun fiyatlı modelinin fişini çekti. Şirket, 256GB LCD versiyonun üretimini durdurduğunu resmen açıkladı.

22.12.2025
22.12.2025
Valve, oyun severleri üzen bir hamleye imza atarak ailesinin giriş seviyesi üyesi olan 256GB LCD modelini rafa kaldırdı. Şirketin resmi mağaza sayfasında sessiz sedasız paylaşılan notta, "Steam Deck LCD 256GB modelini artık üretmiyoruz. Stoklar tükendiğinde ürün bir daha satışa sunulmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Satın alma butonunun grileşmesi ve "Stokta yok" ibaresinin eklenmesiyle birlikte, 2025 yılının en iyi fiyat-performans odaklı el bilgisayarlarından biri olan modeli sıfır olarak temin etme şansı da ortadan kalkmış oldu.

STEAM DECK'İN EN UCUZ SÜRÜMÜ 549 DOLAR

Söz konusu kararla birlikte, markanın ürün gamındaki en uygun fiyatlı seçenek 399 dolardan 549 dolara yükseldi. Kullanıcılar artık giriş seviyesi olarak 512GB depolama alanına sahip OLED modele yönelmek zorunda kalacak. Daha bütçe dostu bir cihaza sahip olmak isteyenlerin tek şansı ise ilerleyen dönemlerde sunulabilecek "yenilenmiş" (refurbished) modelleri beklemek olacak.

MALİYET ARTIŞLARI ÜRETİMİ VURDU

Teknoloji devi, popüler modelin neden üretimden kaldırıldığına dair resmi bir gerekçe sunmadı. Ancak sektör kaynakları, kararın arkasında yatan nedenin artan donanım maliyetleri olduğunu öne sürüyor.

Özellikle NAND bellek fiyatlarındaki fahiş artışların, modelin kârlılığını ortadan kaldırdığı düşünülüyor. Kingston temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, bellek kiti maliyetlerinin yıl başından bu yana üç kattan fazla arttığı vurgulandı.

Bu arada bellek üreticilerinin yapay zeka balonuna karşı aldıkları önlemler nedeniyle, 2026 yılında maliyet tablosunun daha da kötüleşmesi bekleniyor.

