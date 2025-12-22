Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Spor
Fenerbahçe Beşiktaş ZTK maçı muhtemel 11! Fenerbahçe'de 9 eksik bulunuyor

ZTK'da yarın akşam oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş maçı için bekleyiş sürerken Fenerbahçe muhtemel 11'i merak edildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak olan müsabakada sarı lacivertli ekibin 9 eksiği bulunuyor. Taraftarların yakından takip ettiği ZTK'da 23 Aralık Salı günü Fenerbahçe Beşiktaş maçı oynanacak. Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel ilk 11 kadrosu da dikkat çekti.

Fenerbahçe Beşiktaş ZTK maçı muhtemel 11! Fenerbahçe'de 9 eksik bulunuyor
'nda grup müsabakalarının başlamasının ardından FB BJK muhtemel ilk 11 kadrosu ve eksikleri de dikkat çekti. Sarı lacivertli ekipte birçok kişi yarın forma giyemeyecek. Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ ZTK MAÇI MUHTEMEL 11

'nda 23 Aralık Salı günü ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beşiktaş ZTK maçı muhtemel 11! Fenerbahçe'de 9 eksik bulunuyor

Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka 20.00'de başlarken Fenerbahçe'de 9 eksik bulunuyor. Sarı lacivertli ekibin muhtemel ilk 11'i ise şöyle:

Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Yarın oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş müsabakasında birçok kişi forma giyemeyecek. Sarı lacivertli ekipte 9 eksik bulunuyor. Fenerbahçe'de cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek. Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.

Fenerbahçe Beşiktaş ZTK maçı muhtemel 11! Fenerbahçe'de 9 eksik bulunuyor

FB BJK ZTK MAÇI SAAT KAÇTA?

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı. Heyecanla beklenen ZTK maçının saati 20.00 olarak belirlendi. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanırken iki takım da galibiyet almayı hedefliyor.

#beşiktaş
#türkiye kupası
#ziraat türkiye kupası
#Fenerbahçe
#Fb Bjk
#Spor
