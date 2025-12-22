Fenerbahçe Beşiktaş ZTK maçı muhtemel 11! Fenerbahçe'de 9 eksik bulunuyor

Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının başlamasının ardından FB BJK muhtemel ilk 11 kadrosu ve eksikleri de dikkat çekti. Sarı lacivertli ekipte birçok kişi yarın forma giyemeyecek. Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ ZTK MAÇI MUHTEMEL 11

Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Aralık Salı günü Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka 20.00'de başlarken Fenerbahçe'de 9 eksik bulunuyor. Sarı lacivertli ekibin muhtemel ilk 11'i ise şöyle:

Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Yarın oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş müsabakasında birçok kişi forma giyemeyecek. Sarı lacivertli ekipte 9 eksik bulunuyor. Fenerbahçe'de cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek. Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.

FB BJK ZTK MAÇI SAAT KAÇTA?

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı. Heyecanla beklenen ZTK maçının saati 20.00 olarak belirlendi. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanırken iki takım da galibiyet almayı hedefliyor.