Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Osman Bektaş 'hazır olun' diyerek uyardı! İstanbul'da 7'den büyük deprem olabilir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'ın sosyal medyada yaptığı açıklama gündem oldu. Bektaş, İstanbul'un 7'den büyük depremlere hazır olması gerektiğini bildirdi. Uzman isim, İstanbul'da 23 Nisan günü yaşanan depremin çok parçalı kırılmayı desteklediğini belirtti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 09:51

Amerikan New York Times Gazetesi'nde yayımlanan ve Science dergisindeki araştırma İstanbulluları paniğe sürükledi. İstanbul'da şiddetli bir depremin yaşanabileceğinin belirtildiği çalışma paniğe neden oldu. Araştırmanın gündeme oturmasıyla uzman isimlerden de peş peş İstanbul açıklamaları gelmeye başladı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'ın sosyal medyada yaptığı açıklama dikkat çekti.

Osman Bektaş 'hazır olun' diyerek uyardı! İstanbul'da 7'den büyük deprem olabilir

23 NİSAN DEPREMİ ETKİ ETTİ

Bektaş yaptığı açıklamada İstanbul'un 7'den büyük depreme hazır olması gerektiğini bildirdi. 23 Nisan'da meydana gelen depreme dikkat çeken Bektaş, yaşanan depremin çok parçalı kırılma modelini desteklediğini belirtti.

Osman Bektaş 'hazır olun' diyerek uyardı! İstanbul'da 7'den büyük deprem olabilir

İSTANBUL, 7’DEN BÜYÜK BİR DEPREME HAZIR OLMALIDIR!

Bektaş'ın açıklaması şu şekilde:

2004 yılından sonra ’nın davranışına ilişkin artan bilimsel veriler,
“tek parçalı ve 7’den büyük deprem” modelinin,
“çok parçalı ve 7’den küçük depremler” modeline evrilmesine neden olmuştur.

Osman Bektaş 'hazır olun' diyerek uyardı! İstanbul'da 7'den büyük deprem olabilir

Ancak:

En doğru tahminler bile %60 doğruluğun üzerine çıkamaz.

Bilimsel algoritmalar doğayı birebir yansıtamaz; deprem parametreleri zaman ve mekâna bağlı olarak değişir.

İstanbul’un (can ve mal kaybı), deprem tehlikesinden (depremin olma olasılığı) çok daha yüksektir.

2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve sonuçları, çok parçalı kırılma modelini desteklemektedir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Deprem uzmanı iki ilçeyi Santorini'ye benzetti! Magma hareketi tetikliyor
İstanbul'un büyük kabusu deprem: 3 uzman isim de hemfikir! Tarih öne çekildi, büyük depremin eli kulağında
ETİKETLER
#deprem riski
#İstanbul Depremi
#Ana Marmara Fayı
#Deprem Tehlikesi
#Prof. Dr. Osman Bektaş
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.