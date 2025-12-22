Osman Bektaş 'hazır olun' diyerek uyardı! İstanbul'da 7'den büyük deprem olabilir

Amerikan New York Times Gazetesi'nde yayımlanan ve Science dergisindeki araştırma İstanbulluları paniğe sürükledi. İstanbul'da şiddetli bir depremin yaşanabileceğinin belirtildiği çalışma paniğe neden oldu. Araştırmanın gündeme oturmasıyla uzman isimlerden de peş peş İstanbul açıklamaları gelmeye başladı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'ın sosyal medyada yaptığı açıklama dikkat çekti.

23 NİSAN DEPREMİ ETKİ ETTİ

Bektaş yaptığı açıklamada İstanbul'un 7'den büyük depreme hazır olması gerektiğini bildirdi. 23 Nisan'da meydana gelen depreme dikkat çeken Bektaş, yaşanan depremin çok parçalı kırılma modelini desteklediğini belirtti.

İSTANBUL, 7’DEN BÜYÜK BİR DEPREME HAZIR OLMALIDIR!

Bektaş'ın açıklaması şu şekilde:

2004 yılından sonra Ana Marmara Fayı’nın davranışına ilişkin artan bilimsel veriler,

“tek parçalı ve 7’den büyük deprem” modelinin,

“çok parçalı ve 7’den küçük depremler” modeline evrilmesine neden olmuştur.

Ancak:

En doğru tahminler bile %60 doğruluğun üzerine çıkamaz.

Bilimsel algoritmalar doğayı birebir yansıtamaz; deprem parametreleri zaman ve mekâna bağlı olarak değişir.

İstanbul’un deprem riski (can ve mal kaybı), deprem tehlikesinden (depremin olma olasılığı) çok daha yüksektir.

2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve sonuçları, çok parçalı kırılma modelini desteklemektedir.