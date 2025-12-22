Steam çöktü mü? 22 Aralık Steam erişim problemleri yaşanıyor

Valve'nin sahip olduğu dijital oyun satış platformu Steam'de 22 Aralık 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren erişim problemleri yaşanmaya başlandı. Kullanıcıların büyük bir bölümü platformun sunucularına bağlanamadığı ve hespalarına giriş yapamadığını belirtti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Steam çöktü mü, neden açılmıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ 22 ARALIK?

Steam platformunda yaşanan problemler sabah saat 07.37 sıralarında başladı. Downdetector platformu tarafından aktarılan bilgilere göre problem yaşayan kullanıcıların yüzde 87'si sunucu bağlantılarında sorunla karşılaştı. Yüzde 9'u oyun tarafında problemlerle karşılaşırken, yüzde 4 kullanıcı ise indirme konusunda sıkıntılar yaşadı.

Downdetector tarafından paylaşılan Steam'in 24 saatlik hata raporu ise şöyle:

STEAM NEDEN AÇILMIYOR 22 ARALIK?

Steam platformunda yaşanan problemin teknik bir arızadan dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kısa süre içerisinde Steam yetkilileri tarafından problemin giderilmesi ve sorunun çözülmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Steam yetkilileri tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimize ekleyeceğiz.