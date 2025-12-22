Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Asgari ücret ne zaman belli olacak? Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücretin 3. toplantısında

Asgari ücret 3. toplantısının ne zaman yapılacağı gündeme geldi. Milyonlarca çalışan tarafından beklenen 2026 yılı asgari ücretin belirlenmesi içinm geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantıısnı gerçekleştirdi. 2. toplantının ardından ise gözler 3. toplantıya çevrildi. Vatandaşlar tarafından Asgari ücret ne zaman belli olacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Asgari ücret ne zaman belli olacak? Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücretin 3. toplantısında
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 09:23

ne zaman belli olacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte , 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemek için toplantı gerçekleştirmeye başlandı. Hükümet, İşçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı 18 Aralık 2025 tarihinde yapıldı. İlk toplantıda olduğu gibi TÜRK-İŞ temsilcileri toplantıya katılmadı. 1.5 saat süren toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

Toplantının sona ermesinin ardından ise gözler 3. toplantıya çevrildi. Vatandaşlar tarafından asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Asgari ücret ne zaman belli olacak? Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücretin 3. toplantısında

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu genel olarak 4 toplantı gerçekleştiriliyor. 4 toplantının ardından ise yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret açıklanıyor. Bu kapsamda asgari ücretin 2025 Aralık ayının son haftasında belli olması bekleniyor.

Asgari ücret ne zaman belli olacak? Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücretin 3. toplantısında

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücretin ilk toplantısı 12 Aralık 2025 Cuma, ikinci toplantısı ise 18 Aralık 2025 Perşembe günü gerçekleştirildi. Henüz 3. toplantının ne zaman gerçekleştirileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta içerisinde 3. kez toplanması bekleniyor.

Asgari ücret ne zaman belli olacak? Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücretin 3. toplantısında

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 20, 25, 30, 35 ZAMLANIRSA NE OLUR?

Asgari ücret mevcut olarak 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. 2026 yılında asgari ücrey yüzde 20 oranında bir zam alırsa net 26 bin 584 TL'ye, brüt ise 31 bin 206 TL'ye çıkacak. Asgari ücretin yüzde 25, 30 veya 35 zamlanması durumunda net ve brüt ücretleri şöyle:

Yüzde 25 Zam:

  • Net: 27 bin 630 TL
  • Brüt: 32 bin 506 TL

Yüzde 30 Zam:

  • Net: 28 bin 735 TL
  • Brüt: 33 bin 807 TL

Yüzde 35 Zam:

  • Net: 29 bin 841 TL
  • Brüt: 35 bin 107 TL
ETİKETLER
#Ekonomi
#asgari ücret
#asgari ücret tespit komisyonu
#2026 Asgari Ücreti
#Ücret Zammı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.