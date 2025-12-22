Asgari ücret ne zaman belli olacak? Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücretin 3. toplantısında

Asgari ücret ne zaman belli olacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemek için toplantı gerçekleştirmeye başlandı. Hükümet, İşçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı 18 Aralık 2025 tarihinde yapıldı. İlk toplantıda olduğu gibi TÜRK-İŞ temsilcileri toplantıya katılmadı. 1.5 saat süren toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

Toplantının sona ermesinin ardından ise gözler 3. toplantıya çevrildi. Vatandaşlar tarafından asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu genel olarak 4 toplantı gerçekleştiriliyor. 4 toplantının ardından ise yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret açıklanıyor. Bu kapsamda asgari ücretin 2025 Aralık ayının son haftasında belli olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücretin ilk toplantısı 12 Aralık 2025 Cuma, ikinci toplantısı ise 18 Aralık 2025 Perşembe günü gerçekleştirildi. Henüz 3. toplantının ne zaman gerçekleştirileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta içerisinde 3. kez toplanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 20, 25, 30, 35 ZAMLANIRSA NE OLUR?

Asgari ücret mevcut olarak 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. 2026 yılında asgari ücrey yüzde 20 oranında bir zam alırsa net 26 bin 584 TL'ye, brüt ise 31 bin 206 TL'ye çıkacak. Asgari ücretin yüzde 25, 30 veya 35 zamlanması durumunda net ve brüt ücretleri şöyle:

Yüzde 25 Zam:

Net: 27 bin 630 TL

Brüt: 32 bin 506 TL

Yüzde 30 Zam:

Net: 28 bin 735 TL

Brüt: 33 bin 807 TL

Yüzde 35 Zam: