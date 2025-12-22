Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

21 Aralık'tan sonra gündüzler uzuyor mu? 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandı

21 Aralık günü en uzun gece yaşanırken 21 Aralık'tan sonra gündüzler uzuyor mu merak edildi. Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an olarak biliniyor. Bu özel günde ise en uzun gece yaşanıyor. Milyonların gündeminde ise bugünden sonra gündüzlerin uzayıp uzamayacağı yer aldı. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
21 Aralık'tan sonra gündüzler uzuyor mu? 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 08:53
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 08:53

21 Aralık, Kuzey Yarımküre’de yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzünün yaşandığı gündür. Bu tarih kış gündönümü olarak adlandırılır. Dün en uzun gece yaşanırken şimdi ise gündüzlerin ne kadar süreceği merak ediliyor. Dünya’nın ekseni yaklaşık 23,5 derece eğik olduğu için Güneş ışınları yıl boyunca farklı açılarla gelir. Bu da en uzun gecenin yaşanmasına neden oluyor.

21 ARALIK'TAN SONRA GÜNDÜZLER UZUYOR MU?

Kış gündönümünde güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir; gündüzler kısalmayı durdurur ve yeniden uzamaya başlar. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılıyor.

21 Aralık'tan sonra gündüzler uzuyor mu? 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandı

21 ARALIK EN UZUN GECE Mİ?

Türkiye Kuzey Yarımküre’de olduğu için en uzun geceyi yaşar. Gündüz süresi en kısa seviyededir. 21 Aralık'tan sonra geceler kısalır, gündüzler uzar. 21 Aralık, astronomik olarak kışın başlangıcı olarak sayılıyor. Güney Yarımküre'de ise durum tam tersi oluyor. En uzun gündüz ve en kısa gece yaşanmakta.

21 Aralık'tan sonra gündüzler uzuyor mu? 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandı

21 ARALIK MI EN UZUN GECE 22 ARALIK MI?

Kuzey Yarımküre'de kışın başlangıcı olarak bilinen Kış gündönümü, 21 Aralık'ta yaşanıyor. Buna göre Türkiye'nin de bulunduğu Kuzey Yarımküre'de en uzun gece bu tarihte yaşanıyor. Bugünden itibaren gündüzler uzar geceler kısalır. Kuzey Yarımküre’de kış gündönümü, genellikle 21 Aralık’ta (bazı yıllarda 22 Aralık) yaşanır. Bu tarihte en uzun gece ve en kısa gündüz yaşanır. Türkiye de Kuzey Yarımküre’de bulunduğu için, en uzun gece bu tarihte görülür.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yarın (21 Aralık) kandil mi, ne kandili? Kandil gecesi hangi gün? Dini günler listesi ve takvimi
ETİKETLER
#gece
#Astronomi
#Gündüz Kuşağı Programları
#Kış Gündönümü
#En Uzun Gece
#Gündönümü
#Kuzey Yarımküre
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.