21 Aralık'tan sonra gündüzler uzuyor mu? 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandı

21 Aralık, Kuzey Yarımküre’de yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzünün yaşandığı gündür. Bu tarih kış gündönümü olarak adlandırılır. Dün gece en uzun gece yaşanırken şimdi ise gündüzlerin ne kadar süreceği merak ediliyor. Dünya’nın ekseni yaklaşık 23,5 derece eğik olduğu için Güneş ışınları yıl boyunca farklı açılarla gelir. Bu da en uzun gecenin yaşanmasına neden oluyor.

21 ARALIK'TAN SONRA GÜNDÜZLER UZUYOR MU?

Kış gündönümünde güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir; gündüzler kısalmayı durdurur ve yeniden uzamaya başlar. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılıyor.

21 ARALIK EN UZUN GECE Mİ?

Türkiye Kuzey Yarımküre’de olduğu için en uzun geceyi yaşar. Gündüz süresi en kısa seviyededir. 21 Aralık'tan sonra geceler kısalır, gündüzler uzar. 21 Aralık, astronomik olarak kışın başlangıcı olarak sayılıyor. Güney Yarımküre'de ise durum tam tersi oluyor. En uzun gündüz ve en kısa gece yaşanmakta.

21 ARALIK MI EN UZUN GECE 22 ARALIK MI?

Kuzey Yarımküre'de kışın başlangıcı olarak bilinen Kış gündönümü, 21 Aralık'ta yaşanıyor. Buna göre Türkiye'nin de bulunduğu Kuzey Yarımküre'de en uzun gece bu tarihte yaşanıyor. Bugünden itibaren gündüzler uzar geceler kısalır. Kuzey Yarımküre’de kış gündönümü, genellikle 21 Aralık’ta (bazı yıllarda 22 Aralık) yaşanır. Bu tarihte en uzun gece ve en kısa gündüz yaşanır. Türkiye de Kuzey Yarımküre’de bulunduğu için, en uzun gece bu tarihte görülür.