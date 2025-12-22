İstanbul'da sağanak trafiği! Araçlar güçlükle ilerliyor: Trafik durma noktasında

İstanbul yeni haftaya sağanak yağışla başladı. Sabahın ilk saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen dakikalarda etkisini arttırdı. Haftanın ilk iş gününde kendini gösteren sağanak trafiğe neden oldu. Sabah saatlerinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 82 olarak ölçüldü.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik ağır seyrediyor.