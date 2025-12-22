Menü Kapat
SON DAKİKA!
Yaşam
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Yılbaşı tatili 9 gün mü olacak? Resmi tatiller takvimine göre 31 Aralık tatil durumu

2026 yılına girmemize kısa süre kala yılbaşı tatili 9 gün olacak mı merak edildi. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği yeni yıla az bir süre kaldı. 2025 resmi tatiller takvimine göre yeni yılda 1 Ocak günü tatil olacak. Binlerce çalışan 1 Ocak günü tatil yaparken, 31 Aralık günü normal mesai düzenine devam edilecek. Çalışanları gözü ise yılbaşı tatili 9 gün olacak mı sorusuna çevrildi.

Yılbaşı tatili 9 gün mü olacak? Resmi tatiller takvimine göre 31 Aralık tatil durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
09:08
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
09:08

Tüm dünyanın beklediği yeni yıl için sayılı günler kaldı. Çalışanların gözü ise yılbaşı tatilinin 9 güne uzatılması ihtimalinde. Çalışanlar kendi tercihine göre kullanması durumunda tatilini uzatabiliyor. Fakat resmi makamlardan herhangi bir tatil süresi uzatma kararı bulunmuyor.

YILBAŞI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Yeni yıla girmemize kısa süre kaldı. günü resmi tatiller takvimine göre olurken gözler 9 günlük tatil ihtimaline çevrildi. Yılbaşı tatili 9 gün olmayacak fakat çalışanlar yıllık izin kullanarak tatil süresini uzatabiliyor.

Yeni yıl tatilinde sadece 1 Ocak günü resmi tatil olarak geçerli oluyor. Buna göre yılbaşı tatili 9 gün olmayacak. Çalışanlar eğer 29-30-31 Aralık ve 2 Ocak'ta yıllık izin kullanırsa tatilinin sürecini 9 güne çıkartabiliyor. İzin kullanmadığınız durumda ise normal 1 günlük tatil hakkınız bulunmakta.

Yılbaşı tatili 9 gün mü olacak? Resmi tatiller takvimine göre 31 Aralık tatil durumu

YILBAŞI TATİLİ UZATILACAK MI, KAÇ GÜN 2025?

2026 yılına girmemize kısa süre kalmasıyla beraber gözler yeni yıl tatilinin uzatılma durumuna çevrildi. 31 Aralık günü normal mesai uygulanırken 1 Ocak günü resmi tatil olacak. Çalışanlar 1 Ocak günü tatil yaparken 2 Ocak itibarıyla mesaiye geri dönecek. Şu an için herhangi bir tatil uzatma kararı bulunmuyor. Çalışanlar kendi tercihine göre yıllık izin kullanması durumunda tatil sürelerini uzatabilmekte.

Yılbaşı tatili 9 gün mü olacak? Resmi tatiller takvimine göre 31 Aralık tatil durumu

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık gününe kısa süre kalmasıyla beraber gözler tatil durumuna çevrildi. 31 Aralık günü resmi tatiller takviminde yer almazken normal mesai düzenine devam edilecek. 1 Ocak günü ise resmi tatil olurken çalışanlar 1 günlük izin yapabilecek. 31 Aralık günü yarım gün tatil olmazken, tam gün mesai uygulanacak.

