Yılbaşı tatili 9 gün mü olacak? Resmi tatiller takvimine göre 31 Aralık tatil durumu

Tüm dünyanın beklediği yeni yıl için sayılı günler kaldı. Çalışanların gözü ise yılbaşı tatilinin 9 güne uzatılması ihtimalinde. Çalışanlar kendi tercihine göre yıllık izin kullanması durumunda tatilini uzatabiliyor. Fakat resmi makamlardan herhangi bir tatil süresi uzatma kararı bulunmuyor.

YILBAŞI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Yeni yıla girmemize kısa süre kaldı. 1 Ocak günü resmi tatiller takvimine göre resmi tatil olurken gözler 9 günlük tatil ihtimaline çevrildi. Yılbaşı tatili 9 gün olmayacak fakat çalışanlar yıllık izin kullanarak tatil süresini uzatabiliyor.

Yeni yıl tatilinde sadece 1 Ocak günü resmi tatil olarak geçerli oluyor. Buna göre yılbaşı tatili 9 gün olmayacak. Çalışanlar eğer 29-30-31 Aralık ve 2 Ocak'ta yıllık izin kullanırsa tatilinin sürecini 9 güne çıkartabiliyor. İzin kullanmadığınız durumda ise normal 1 günlük tatil hakkınız bulunmakta.

YILBAŞI TATİLİ UZATILACAK MI, KAÇ GÜN 2025?

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık gününe kısa süre kalmasıyla beraber gözler tatil durumuna çevrildi. 31 Aralık günü resmi tatiller takviminde yer almazken normal mesai düzenine devam edilecek. 1 Ocak günü ise resmi tatil olurken çalışanlar 1 günlük izin yapabilecek. 31 Aralık günü yarım gün tatil olmazken, tam gün mesai uygulanacak.