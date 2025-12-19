Menü Kapat
Yılbaşında kar yağacak mı? Uzmanlar uyardı: Seneler sonra ilk kez yaşanabilir

Yeni yıla girmemize kısa süre kala yılbaşında kar yağacak mı sorusu yoğun ilgi gördü. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği İstanbul'da kar yağışı için uzmanlardan dikkat çeken uyarı geldi. Seneler sonra ilk kez yeni yıla kar yağışı ile beraber girebiliriz. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, yeni yıl gecesinde İstanbul'da da görülebilir. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, geçtiğimiz günlerde "Sürpriz olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Yılbaşında kar yağacak mı? Uzmanlar uyardı: Seneler sonra ilk kez yaşanabilir
31 Aralık gecesine kısa süre kalmasıyla beraber binlerce kişi yılbaşında kar yağacak mı araştırmasına başladı. Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarafından yapılan açıklamanın ardından yeni bir uyarı geldi. Yılbaşına ile girmek isteyenlere sevindiren haber geldi.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI 2025?

HavaForum'un yaptığı paylaşıma göre 2026 yılına girerken 'da kar yağışı meydana gelebilir.

Yılbaşında kar yağacak mı? Uzmanlar uyardı: Seneler sonra ilk kez yaşanabilir

Geçtiğimiz günlerde Orhan Şen tarafından yapılan açıklamada "Yılbaşında kar yağışı sürpriz olabilir" ifadeleri yer almıştı. HavaForum tarafından yapılan açıklamada ise seneler sonra yılbaşına karlı bir gün ile girebileceğimize dair ifadeler yer aldı.

YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR MI YAĞACAK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Soğuk havanın bu ayın sonunda Marmara'yı da etkileyeceği gibi görünüyor ama kar yağışı benim tahminimle göre yılbaşından sonra olacak İstanbul'a. Yılbaşında olursa sürpriz olur." ifadelerini kullanmıştı.

Yılbaşında kar yağacak mı? Uzmanlar uyardı: Seneler sonra ilk kez yaşanabilir

31 ARALIK GÜNÜ İSTANBUL'DA KAR VAR MI?

HavaForum'un X hesabından yaptığı paylaşım birçok kişiyi heyecanlandırdı. 2026 yılına gireceğimiz 31 Aralık gecesine kısa süre kalırken, seneler sonra kar yağışı görülebileceğine dair paylaşım binlerce beğeni aldı. Son değerlendirmelere göre İstanbul'da yeni yıl günü kar yağışı meydana gelebilir.

