Motosiklet ustasından kış uyarısı! Ayda bir kere önerdi

Kış aylarında motosiklet kullananlara ustalardan uyarı geldi. Motosikletlerin kışlık bakımının mutlaka yapılması gerektiğini belirten ustalar, motor yağı ve akü kullanımına dikkat çekti.

Motosiklet ustasından kış uyarısı! Ayda bir kere önerdi
Kış aylarında yağışların sık olduğu dönemlerde garaja çekilecek motosikletler için galerici ve uzmanlar uyarıda bulunuyor. Kış mevsiminde motosiklet kullanımının ciddi riskler taşıdığını belirten ustalar kışlık bakımın mutlaka yapılması gerektiğini anlattı.

Motosiklet ustasından kış uyarısı! Ayda bir kere önerdi

MOTOR YAĞI VE FİLTRE UYARISI

Erzincan’da uzun yıllardır motosiklet tamir ve bakımı yapan Cengiz Erdoğan, kışlık bakımda öncelikle motor yağının değiştirilmesini, gerekirse yağ filtresinin de yenilenmesini önerdi. Soğuk havalarda yakıt deposunda paslanma oluşabileceğine dikkat çeken motosiklet ustası, deponun boşaltılarak paslanmayı önleyici yağ uygulanması gerektiğini ifade etti. Uzun süre kullanılmayacak motosikletlerde karbüratörün boşaltılmasının da önemli olduğunu vurguladı.

AKÜYE DİKKAT!

Silindirlerin paslanmasını önlemek için buji başlıklarının çıkarılarak silindir içine bir miktar temiz motor yağı dökülmesini ve marşa birkaç kez basılmasını tavsiye eden usta, akünün sökülerek oda sıcaklığında muhafaza edilmesi ve ayda bir düşük voltajda şarj edilmesi gerektiğini belirtti.

Motosiklet ustasından kış uyarısı! Ayda bir kere önerdi

Motosikletin garaja alınmadan önce yıkanıp kurulanması gerektiğini söyleyen usta, boyanın korunması için cila yapılmasını, krom parçaların pas önleyici yağ ile korunmasını önerdi. Zincirin yağlanması, lastiklerin uygun basınca getirilmesi gerektiğini de ekledi.

Su soğutmalı motosikletlerde antifriz kullanımının önemine dikkat çeken usta, motosikletin üzerinin örtülmesi ve garaj ortamının nemsiz, güneş almayan ve ani sıcaklık değişimlerinden uzak olması gerektiğini belirtti. Doğru yapılan kışlık bakım sayesinde motosikletlerin bahar aylarında sorunsuz şekilde yeniden trafiğe çıkabileceği ifade edildi.

