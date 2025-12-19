Önümüzdeki 3 yıl küçük metrekare, net getiri ile konut sektörü büyümeye devam edecek

2025 sonu itibariyle Ocak–Aralık döneminde konut satışlarının 1,6 milyon adet bandında kapanması bekleniyor. Bu seviye, konut satışlarında yeni bir tarihi rekorun gündeme gelebileceğine işaret ediyor.



Sektörde dikkat çekici olan noktalardan biri de yalnızca satış adetleri değil; talebin niteliğinin değişmiş olması. Büyük metrekareli ve yüksek bütçeli konutlar yerini, daha erişilebilir, yatırım geri dönüş süresi net olan ve likiditesi yüksek ürünlere bırakıyor. Büyükşehir çeperlerine yaşanan göç, bu bölgelerde yapılan kamu ve özel sektör yatırımları ve hane halkı sayısının azalması ile yatırımcıların portföylerini daha kontrollü yönetme isteği, 2+1 ve 1+1 gibi küçük metrekareli daireleri piyasanın merkezine taşıyor.



Bu dönüşüme ilişkin en net perspektiflerden biri ise NOVO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aytuğ Dikbaşer’den geliyor. Dikbaşer’e göre, mevcut tablo yalnızca geçici bir hareketlilik değil, yapısal bir dönemin habercisi: “Önümüzdeki 3 yıl Türkiye için konut yılı olacak. Bugün, konut fiyatları olması gereken seviyelerin çok gerisinde. Faizlerin düşmesiyle birlikte ertelenmiş talep hızla devreye girecek. Bu dönemde kazananlar, büyük ölçekli risk alanlar değil; maliyetini doğru yöneten, talebi iyi okuyan ve güven veren projeler geliştiren şirketler olacak.” dedi.



NOVO Şirketler Grubu bu öngörü doğrultusunda, konut üretimini bugünün koşullarına değil, piyasanın gelişim yönüne göre kurguluyor. Şirketin temel stratejisi; insaat maliyetlerinin Türkiye genelinde büyük ölçüde benzer olduğu gerçeğinden hareketle, rekabet avantajını arsa maliyeti ve doğru ürün tipinde oluşturmak üzerine kurulu. Yıllarca atıl kalmış, çoğu zaman yalnızca villa yapılabilir gözüyle bakılan ancak daire üretimine uygun arsalar üzerinde geliştirilen projeler sayesinde, daire başına düşen maliyet aşağı çekiliyor. Böylece hem yatırımcı hem de ilk kez konut alanlar için erişilebilir fiyatlı projeler ortaya çıkıyor.



Bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri, Çanakkale’nin Etili beldesinde hayata geçirilen NOVO Park 1 projesi. Tamamı Kaz Dağları manzaralı 1+1 dairelerden oluşan projede, sıfır faizli vade modeliyle kısa sürede yüksek satış oranlarına ulaşıldı. Bölgedeki sanayi yatırımları, ulaşım altyapısındaki gelişmeler ve doğayla iç içe konum, yatırımcı ilgisini belirgin biçimde arttırdı. NOVO’nun Yalova ve Kocaeli’de yer alan NOVO Park 2 ve NOVO Park 4 projelerinde ise yatay mimari ön plana çıkarken, deprem güvenliği, düşük katlı yapı anlayışı ve İstanbul’a yakınlık bölgedeki talebin temel belirleyici faktörleri arasında yer aldı. Şu anda aktif olarak üç şantiyesi devam eden NOVO Şirketler Grubu’nun Çanakkale, Yalova ve Kocaeli’de yer alan projelerinin teslimleri ise Haziran 2026 döneminde başlayacak.

NOVO Şirketler Grubu, yeni projesi için ön talep topladığı Karadağ’da ise gayrimenkul yatırımını oturum izni ve serbest dolaşım avantajıyla birleştirerek, özellikle son dönemde artan ilgiye yanıt veriyor. Son beş yılda yabancı yatırımcılar Montenegro’da toplam 1,5 milyar avro tutarında gayrimenkul satın aldı. Sadece 2021’de yabancıların konut alımları 278 milyon avro iken, 2022’de %60 artışla 448 milyon avroya, 2023’te ise 463 milyon avroya yükseldi. 2025’in ilk çeyreğinde ise gayrimenkule yönelik yabancı yatırımlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 artarak 113,5 milyon avroya çıktı. Özellikle Budva, Kotor, Tivat gibi sahil şeridinde hem birincil konut hem de kısa dönem kiralama amaçlı yatırımlar fiyatları yukarı taşıyor.



Yabancı yatırımcı açısından bu tablo, “Balkanlar’da AB’ye uyumlu, euro bazlı, küçük ama esnek bir piyasa” anlamına geliyor. Yani kur riski görece sınırlı, mülkiyet rejimi sade, hukuki entegrasyon süreci ise AB ile paralel ilerleyen bir yapı. Önde gelen piyasa analizleri, Montenegro’nun olası AB üyeliği için 2028–2030 bandına işaret ederken, bu sürecin yaşam maliyetlerini ve gayrimenkul fiyatlarını bir üst lige taşıyabileceğine işaret ediyor. Son yıllarda Montenegro’da en aktif alıcılar arasında Sırbistan, Türkiye, ABD, Rusya ve Almanya vatandaşları öne çıkıyor.



Konut satışlarında rekorların konuşulduğu, yatırımcı davranışlarının yeniden şekillendiği bu dönemde NOVO Şirketler Grubu; Aytuğ Dikbaşer’in işaret ettiği

önümüzdeki 3 yıllık konut döngüsüne erken pozisyon alan şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Erişilebilir fiyatlama, doğru lokasyon ve yatırım odaklı ürün yaklaşımıyla NOVO, yeni dönemin kazandıran yatırımları arasında yer alma hedefini net biçimde ortaya koyuyor.