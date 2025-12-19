Dev banka altın tahminini değiştirdi

Goldman Sachs, baz senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 artarak ons başına 4.900 dolara ulaşacağını öngörüyor. Banka, özellikle özel yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme eğiliminin güçlenmesinin bu tahmin için yukarı yönlü bir risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

2026 emtia görünümünü değerlendiren Goldman’a göre, merkez bankalarının yapısal olarak yüksek seyreden altın talebi ile ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin yaratacağı döngüsel destek, fiyatları yukarı taşıyan temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu çerçevede banka, altın tarafında uzun pozisyon önerisini koruyor. Spot altın, perşembe günü saat 18.24 GMT itibarıyla 4.334,93 dolardan işlem gördü.

BAKIRDA KONSOLİDASYON BEKLENTİSİ

Raporda bakıra da ayrı bir parantez açılıyor. Goldman Sachs, bakır fiyatlarının 2026 yılında daha sakin bir seyir izleyerek konsolide olmasını ve ton başına ortalama 11.400 dolar seviyesinde kalmasını bekliyor.

Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli bakır kontratları 11.721,50 dolar seviyesinde işlem görürken, fiyatlar geçtiğimiz hafta 11.952 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Banka, bakırın sanayi metallerinin gözdesi olma konumunu koruduğunu vurguluyor.

PETROLDE DİP, TOPARLANMA DAHA SONRA

Petrol tarafında ise tablo daha zayıf. Goldman Sachs, Brent petrolün 2026 yılı ortalamasında varil başına 56 dolar, ABD tipi ham petrol WTI’ın ise 52 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Mevcut durumda Brent 60,04 dolar, WTI ise 56,46 dolar civarında seyrediyor.

Bankaya göre petrol fiyatları 2026’nın ortalarında dip yaptıktan sonra toparlanma sürecine girecek. Bu süreçte Brent petrolün 2028 sonuna doğru 80 dolara, WTI’ın ise 76 dolara yükselmesi bekleniyor.

DOĞALGAZDA AVRUPA VE ABD AYRIŞMASI

Doğalgaz cephesinde de dikkat çekici projeksiyonlar yer alıyor. Goldman Sachs, 2026 yılında Avrupa TTF doğalgaz fiyatının 29 euro/MWh, 2027’de ise 20 euro/MWh seviyesine gerileyeceğini öngörüyor.