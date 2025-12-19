Havalimanında facia! Ünlü NASCAR pilotunun özel jeti yere çakıldı

ABD'de özel jet, North Carolina eyaletinde yer alan Statesville Bölgesel Havaalanı'na iniş yaptığı sırada yere çakıldı. Kaza sonrası jet alevlere teslim olurken, kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Iredell COunty Şerifi Grant Campbell, kazada hayatını kaybedenlerin olduğunu ifade etti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), özel jetin Cessna C550 tipi olduğunu ve yerel saatle 10.20 sıralarında iniş yaptığı sırada düştüğünü aktararak, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

Statesville Bölgesel Havaalanı'nı Fortune 500 şirketleri ile birkaç NASCAR takımının uçakları için kullandığı belirtildi.