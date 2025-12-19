Park etmeye çalışırken fren yerine gaza bastı: Kaza anı kamerada

Maltepe'nin Zümrütevler Mahallesi'nde bir kişi aracını park etmeye çalışırken gaz-fren ayrımını karıştırmasıyla hız yaparak araçlara çarptı.

Otomobilini park etmeye çalışan bir sürücü, manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basarak park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada otomobillerde hasar oluşurken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.